Στην Ρωσία για λογαριασμό της Λοκομοτίβ Κουμπάν θα μετακομίσει ο άλλοτε παίκτης του Άρη, Ουίλ Κάμινγκς, ο οποίος συμφώνησε για δύο χρόνια με τη νέα ομάδα του Λούκα Μπάνκι.

Ο 26χρονος γκαρντ πραγματοποίησε μια καταπληκτική σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, όπου και αναδείχθηκε MVP, αγωνιζόμενος με την φανέλα της Όλντενμπουργκ.

Ο πρώην παίκτης του Άρη μετά το πέρασμα του από την Ελλάδα πήγε για μία σεζόν (2017-18) στην Τουρκία και την Νταρουσάφακα και στη συνέχεια μετακόμισε στην Γερμανία.

Εκεί έκανε «πράγματα και θαύματα», έχοντας την περσινή σεζόν 21,2 πόντους, 4,2 ασίστ, 3,1 ριμπάουντ, 1,6 κλεψίματα, σε 37 ματς, σουτάροντας στα εντός πεδιάς με 50%, σε περίπου 30 λεπτά συμμετοχής.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Λοκομοτίβ ο Κάμινγκς είπε:

«Είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που θα είμαι μέλος της Λοκομοτίβ Κουμπάν. Δεν μπορώ να περιμένω να αρχίσουμε δουλειά και να βοηθήσω την ομάδα να φτάνει σε νίκες».

⚡#Локонация, встречайте новичка! Уилл Каммингс с нами⚡

Американский разыгрывающий и «Локо» подписали двухлетний контракт.

//

⚡@willcummings_ is the first signing this mid-season!⚡

Loko signs a 2-year contract with an American point guard Will Cummings.

✌🏼Welcome aboard! pic.twitter.com/2X4hCa8dnJ

— LOKO ЛокомотивКубань (@lokobasket) July 7, 2019