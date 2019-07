Εξω φρενών ήταν ο Φάμπιο Φονίνι μετά την ήττα από τον Τένις Σάντγκρεν με 3-0 σετ (6-3, 7-6 [12], 6-3), που σήμανε τον αποκλεισμό του από τη συνέχεια του Wimbledon.

Ο Ιταλός τενίστας δεν μπήκε με καθόλου καλή διάθεση στον αγώνα και αυτό φάνηκε από τα νεύρα που έβγαλε στο κορτ, καθόλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αφορμή ήταν η απόφαση των διοργανωτών να ορίσουν το παιχνίδι με τον Αμερικανό στο Court 14.

Ο ίδιος θεωρούσε ότι σαν Top-10 παίκτης (σ.σ βρίσκεται στο Νο.10) θα έπρεπε να έχει καλύτερη αντιμετώπιση και ως εκ τούτου έπρεπε να παίξει σε ένα από τα μεγάλα κορτ. Ο Ιταλός, λοιπόν, τα είχε… μαζεμένα από πριν και η ήττα από τον Τένις Σάντγκρεν ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Μετά το τέλος του αγώνα ο τηλεοπτικός φακός τον έπιασε να εύχεται να εκραγεί βόμβα στις εγκαταστάσεις του All England Club! Απίστευτο και όμως αληθινό. «Είναι δίκαιο να παίζω εδώ; Αναθεματισμένοι Άγλλοι. Εύχομαι να εκραγεί μια βόμβα σ’ αυτό το club», είπε.

Τα λόγια του Φονίνι προκάλεσαν την οργή των χρηστών των social media, αλλά και της παγκόσμιας κοινής γνώμης, ενώ αναμένεται να τιμωρηθεί με βαρύ χρηματικό πρόστιμο από την ATP.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εγκαταστάσεις που πραγματοποιείται κάθε χρόνο το φημισμένο τουρνουά το 1940 είχαν βομβαρδιστεί από τους Ναζί σε συνεργασία με τους Ιταλούς…

#Wimbledon was, indeed, bombed by the Germans in 1940, piercing the Centre Court roof.

Didn't expect that fact to be relevant to today's matches. pic.twitter.com/FVRTgq0yoY

— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) July 6, 2019