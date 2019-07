Ο 35χρονος Ιάσονας Αποστολόπουλος ασχολείται με τις διασώσεις στη θάλασσα και το προσφυγικό από το 2015. Αυτά τα χρόνια έχει ζήσει συγκλονιστικές εμπειρίες στη θάλασσα και έχει βοηθήσει στην διάσωση εκατοντάδων προσφύγων.

Ο κ. Αποστολόπουλος είναι διασώστης στο ιστιοφόρο Αlex το οποίο παραβίασε την ιταλική απαγόρευση και μπήκε στο λιμάνι της Λαμπεντούζα μεταφέροντας δεκάδες πρόσφυγες.

Urgent from #Lampedusa. Even though, we docked, Italian authorities are preventing us from disembarking the rescued people. Salvini is pushing to send us back to the sea and go to Malta. They only offer to give us water,food. Nothing is official yet. We wait for an answer. #Alex pic.twitter.com/HKDRpu5MMd

— Iason Apostolopoulos (@Iasonas_Apost) 6 Ιουλίου 2019