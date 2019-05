Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε μια κακή στιγμή στο Game 4 απέναντι στους Ράπτορς.

Για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έκανε airball σε βολή με τους φιλάθλους των Ράπτορς να πανηγυρίζουν σαν να κέρδισαν την σειρά!

Το πρώτο δωδεκάλεπτο ξεκίνησε εξαιρετικά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο καθώς ο ηγέτης των Μπακς είχε 11 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Όμως κέρδισε ένα φάουλ και πήγε στη γραμμή των βολών και από εκεί αστόχησε κάνοντας airball.

O γνωστός ράπερ Drake μάλιστα που είναι θερμός φίλος του Τορόντο δεν έχασε την ευκαιρία και πανηγύρισε μαζί με το κοινό των γηπεδούχων.

Δείτε το βίντεο:

Giannis airballed for the 2nd time this series and the Toronto crowd loved it 😬 pic.twitter.com/T4Ul7rnhOw

