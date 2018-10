Τον απόλυτο χαμό εντός και εκτός του οκταγώνου περιλάμβανε η μάχη του Καμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ με τον Κόνορ ΜακΓκρέγκορ στο Λας Βέγκας, με τον Ρώσο αφού αποτελείωσε τον αντίπαλό του, να προσπαθεί να… ξεκάνει και όλη την ομάδα του.

Ο 30χρονος Ρώσος ήταν πολύ ανώτερος στον αγώνα και πήρε εύκολα τη νίκη με λαβή στον 4ο γύρο με τον ΜακΓκρέγκορ, που ήταν σαφές ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει το επίπεδο του αντιπάλου του, να έχει δεχθεί σωρεία από χτυπήματα νωρίτερα.

Αυτή ήταν η 4η ήττα στην καριέρα του Κόνορ ΜακΓκρέγκορ, με τον Καμπίμπ να παραμένει «απόλυτος» με 27 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Ωστόσο, με τη λήξη του αγώνα αντί οι μονομάχοι να ηρεμίσουν, άναψαν περαιτέρω τα αίματα…

Ο Νουρμαγκομέντοφ ήταν έξαλλος και βγήκε από το οκτάγωνο κάνοντας επίθεση στην ομάδα του αντιπάλου προκαλώντας χάος στις πρώτες σειρές γύρω από την αρένα.

Την ίδια ώρα, ένα μέλος της ομάδας του Νουρμαγκομέντοφ επιτέθηκε στον ζαλισμένο ΜακΓκρέγκορ χωρίς αυτός να ανταποδώσει.

Λύση στο χάος ήρθε να δώσει το αφεντικό του UFC, Ντάνα Γουάιτ, ο οποίος αρνήθηκε να δώσει τη ζώνη στον Ρώσο ζητώντας του εξηγήσεις.

Εν τέλει ο Νουρμαγκομέντοφ πήρε ξανά τη ζώνη του αποχώρησε μαζί με την ομάδα του μέσα σε αποδοκιμασίες από την πλειοψηφία του κοινού, ενώ μάλιστα δέχθηκε και πολλά αντικείμενα.

