Οταν οι ειδήσεις μεταδίδονται «σύμφωνα με την αστυνομία»

Στις διαδηλώσεις για τη Γάζα που πραγματοποιούνται στις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) αφήνουν την αστυνομία ν’ αφηγηθεί τα γεγονότα — ακόμα κι όταν αυτά δεν είναι αληθινά (φωτογραφία του Reuters/Jeenah Moon, επάνω, από τις διαδηλώσεις των φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Columbia ενάντια στη σφαγή των Παλαιστινίων από το Ισραήλ).

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων που ξέσπασαν το καλοκαίρι του 2020 για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικούς στη Μινεάπολη, τον Μάιο του ίδιου έτους, οι δημοσιογράφοι και, επίσης, οι αναγνώστες, άρχισαν να εξετάζουν προσεκτικά κατά πόσον τα ρεπορτάζ των ειδήσεων βασίζονταν σε αστυνομικές πηγές.

«Αυτό που σας λέει αρχικά η αστυνομία είναι φήμη. Και πολλές φορές δεν είναι ακριβής»

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε ότι τα άρθρα που χρησιμοποιούσαν τον συνήθη όρο «σύμφωνα με την αστυνομία» — στα οποία η κύρια ή μοναδική πηγή πληροφόρησης ήταν οι αρχές επιβολής του νόμου — περιείχαν ειδήσεις που ήταν εντελώς ανυπόστατες.

Στα πρώτα δημοσιεύματα για τον θάνατο του Φλόιντ παρουσιαζόταν ο ισχυρισμός της αστυνομίας της Μινεάπολης ότι οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως «εμφάνισε συμπτώματα δυσφορίας και κάλεσαν ασθενοφόρο».

Μόνο όταν αποκαλύφθηκε το βίντεο από κινητό τηλέφωνο γράφτηκε ότι πράγματι εκείνη τη στιγμή ο αστυνομικός είχε γονατίσει στον λαιμό του άτυχου Αφροαμερικανού (NBC News, 26/5/20).

Σε πολλούς ήταν ήδη γνωστό το ατόπημα της Baltimore Sun (24/4/15), η οποία, πέντε χρόνια νωρίτερα, είχε βασίσει το ρεπορτάζ της για τη δολοφονία του Φρέντι Γκρέι από αστυνομικούς σχεδόν εξ ολοκλήρου σε επίσημες δηλώσεις αξιωματικών της αστυνομίας, υποβαθμίζοντας αναφορές αυτοπτών μαρτύρων που επέμεναν ότι είδαν τα όργανα της τάξης να πετούν τον Γκρέι με το κεφάλι σ’ ένα φορτηγάκι λίγο πριν πεθάνει από τραύματα στον αυχένα.

«Αυτό που σας λέει αρχικά η αστυνομία είναι φήμη», δήλωσε στην Washington Post (30/6/20) ο Μελ Ριβς, συντάκτης της 86χρονης, τότε, αφροαμερικανικής εφημερίδας The Minnesota Spοkesman-Recorder. «Και πολλές φορές δεν είναι ακριβής», πρόσθεσε.

Το CNN (6/6/20), σ’ ένα ρεπορτάζ του σχετικά με το πώς οι εικόνες της κάμερας κατέληγαν συχνά να διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας, προχώρησε ακόμα περισσότερο:

«Βίντεο από πολλά πρόσφατα περιστατικά, και αμέτρητα άλλα όλα αυτά τα χρόνια, έδειξαν αυτό που πολλοί Μαύροι Αμερικανοί υποστηρίζουν εδώ και καιρό: ότι οι αστυνομικοί λένε ψέματα».

Ωστόσο, τέσσερα χρόνια αργότερα όταν ξέσπασαν οι διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις, με αίτημα να διακόψουν τα πανεπιστήμια τη συνεργασία τους με εταιρείες που υποστηρίζουν την επιχείρηση της ισραηλινής κυβέρνησης με τις δολοφονίες αμάχων στη Λωρίδα της Γάζας, τα αμερικανικά ΜΜΕ ξέχασαν αυτά τα μαθήματα – και, ως αποτέλεσμα, κατέληξαν να παραπληροφορούν επανειλημμένα το κοινό τους.

«Προσπαθώντας να ριζοσπαστικοποιήσουν τα παιδιά μας»

Το πρωί αφότου το αστυνομικό τμήμα της πόλης της Νέας Υόρκης (NYPD) συνέλαβε 282 άτομα στο Πανεπιστήμιο Columbia και στο City College της Νέας Υόρκης, κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών κατά του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, η εκπομπή Morning Joe του MSNBC (5/1/24) φιλοξένησε τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ερικ Ανταμς και τον αναπληρωτή επίτροπο δημόσιας πληροφόρησης του NYPD, Τάρικ Σέπαρντ, ως αποκλειστικούς καλεσμένους της.

«Πότε καταλάβατε ότι αυτό ήταν κάτι περισσότερο και πως υπήρχαν άνθρωποι που ίσως είχαν σχέδια για ενέργειες χειρότερες απ’ αυτές στις οποίες θα μπορούσαν να προβούν ορισμένοι από τους φοιτητές;», ρώτησε τον Ανταμς ο παρουσιαστής του MSNBC Γουίλι Γκάιστ. Ο δήμαρχος απάντησε:

Καταφέραμε να το επιβεβαιώσουμε αυτό με το τμήμα πληροφόρησης, ότι ο σύζυγος μίας εκ των ατόμων (στην κατασκήνωση διαμαρτυρίας) είχε συλληφθεί και καταδικαστεί για τρομοκρατία σε ομοσπονδιακό επίπεδο….. Αυτοί που βρίσκονταν εκεί ήταν επαγγελματίες. Θέλω, απλώς, να στείλω ένα σαφές μήνυμα ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι επικίνδυνοι και προσπαθούν να ριζοσπαστικοποιήσουν τα παιδιά μας.

Η συμπαρουσιάστρια Μίκα Μπρζεζίνσκι έγνεψε επιδοκιμαστικά. Οταν ο Ανταμς πρόσθεσε: «Δεν ξέρω αν είναι διεθνείς, πρέπει να το εξετάσουμε και αυτό», η Μπρζεζίνσκι είπε με απαλό τόνο, «Ναι».

Η ιστορία της συζύγου του τρομοκράτη είχε διαδοθεί για πρώτη φορά από τους αξιωματούχους της πόλης το προηγούμενο βράδυ, όταν η δημοσιογράφος του CBS New York, Αλι Μπάουμαν, ανάρτησε στο X (30/4/24, το μήνυμα στη συνέχεια διαγράφηκε, αλλά είχε ήδη κυκλοφορήσει ευρέως), ότι « Πηγές της δημοτικής αρχής αποκαλύπτουν στο @CBSNewYork πως η σύζυγος ενός γνωστού τρομοκράτη βρίσκεται μαζί με διαδηλωτές στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Columbia».

From @AliBaumanTV on @CBSNewYork to other right wing outlets in NYC. They straight up lied about the «wife of known terrorist». There is no evidence against her!!

This was done moments before NYPD ESU (swat) raided Columbia with guns drawn. To create the narrative of fear. pic.twitter.com/j2Q1p5ZcxM — Ali (@MerruX) May 1, 2024

Την 1:47 π.μ., το CNN (5/1/24) μετέδωσε σε «έκτακτη είδηση» ότι πρόκειται για το ζεύγος Νάιλα και Σάμι Αλ-Αριαν, δείχνοντας μια φωτογραφία της γυναίκας στην πανεπιστημιούπολη, την οποία είχε αναρτήσει ο σύζυγός της στο Χ.

Το επόμενο πρωί, ο Τζέικ Οφενχαρτς του Associated Press (5/1/24) μετέδωσε πληροφορίες γι’ αυτήν την «επαγγελματία» ταραχοποιό: η Νάιλα Αλ-Αριαν ήταν συνταξιούχος δασκάλα και ο Σάμι πρώην καθηγητής μηχανικής υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριντα. Είχε συλληφθεί το 2003 κατόπιν εντολής του τότε υπουργού Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τζον Ασκροφτ, και κατηγορήθηκε για υποστήριξη της οργάνωσης Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ.

Αφού πέρασε δύο χρόνια στη φυλακή εν αναμονή της δίκης του αθωώθηκε για όλες τις κατηγορίες εκτός μίας (το σώμα των ενόρκων κατέληξε σε αδιέξοδο για τις υπόλοιπες εννιά) και τελικά αποδέχτηκε μια συμφωνία με την οποία αυτός και η σύζυγός του μετακόμισαν στην Τουρκία.

Μία εβδομάδα πριν τις «αποκαλύψεις» των μέσων ενημέρωσης, η Νάιλα Αλ-Αριαν είχε βρεθεί στις διαμαρτυρίες με τις κόρες της, και οι δύο δημοσιογράφοι της τηλεόρασης, η μία απόφοιτη της Σχολής Δημοσιογραφίας του Columbia.

Εμεινε για περίπου μία ώρα, όπως είπε στον Τζέρεμι Σκέιχιλ του Intercept (5/3/24), ακούγοντας μέρος μιας διάλεξης και μοιράζοντας λίγο χούμους με φοιτητές. Επέστρεψε κατόπιν στη Βιρτζίνια, όπου επισκεπτόταν τα εγγόνια της, όταν φοιτητές του Columbia κατέλαβαν ένα πανεπιστημιακό κτίριο και η αστυνομία εισέβαλε για να προβεί σε συλλήψεις.

«Προσέξτε τις σκηνές»

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που η αστυνομία της Νέας Υόρκης ισχυριζόταν ότι ξένα στοιχεία βρίσκονταν πίσω από τις διαδηλώσεις στην πανεπιστημιούπολη. Μια εβδομάδα νωρίτερα, αφότου έλαβε χώρα ένας προηγούμενος γύρος συλλήψεων κατόπιν εντολής της προέδρου του Columbia, Μινούς Σαφίκ, η εκπομπή Good Day New York του Fox 5 (23/4/24) φιλοξένησε τον Σέπαρντ και τον Αναπληρωτή Επίτροπο Επιχειρήσεων του NYPD, Καζ Ντόγκτρι.

«Ο δήμαρχος χαρακτηρίζει μερικούς από τους ανθρώπους εκεί ως επαγγελματίες ταραχοποιούς», είπε η παρουσιάστρια Ροσάνα Σκότο. «Είναι μόνο φοιτητές»;

«Προσέξτε τις σκηνές», απάντησε ο Ντόγκτρι. «Ολες είχαν το ίδιο χρώμα, τις ίδιες που είδαμε στο NYU (New York University), τις ίδιες που βλέπουμε στο Columbia. Για μένα, νομίζω ότι κάποιος το χρηματοδοτεί αυτό».

Μετά από ένα άρθρο γνώμης στη Wall Street Journal (24/4/24) που υποστήριζε ότι «οι επιχορηγήσεις Ροκφέλερ και Σόρος επιδοτούν όσους διαταράσσουν τις πανεπιστημιουπόλεις», η New York Post (26/4/24) έγραψε ότι «πολιτείες από πανομοιότυπες σκηνές έχουν στηθεί σε κολέγια όπως το Χάρβαρντ, το Γέιλ, το Μπέρκλεϊ στην Καλιφόρνια, το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο και το Εμορι στην Τζόρτζια — όλα οργανωμένα από παραρτήματα των Φοιτητών για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη (Students for Justice in Palestine) που χρηματοδοτούνται από τον Σόρος».

Στην πραγματικότητα, ένας διαδηλωτής στο Γέιλ και ένας στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Μπέρκλεϊ, ήταν πρώην συνεργάτες σ’ έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που χρηματοδοτείται από το Ιδρυμα Ανοιχτής Κοινωνίας του Σόρος και το Ταμείο Αδελφών Ροκφέλερ.

Την ίδια στιγμή, όπως ανέφερε το Wired (25/4/24), δεκάδες λογαριασμοί στο Facebook και στο Twitter είχαν δημοσιεύσει παρόμοια μηνύματα σχετικά με τις σκηνές, σημειώνοντας: «Σχεδόν όλες οι σκηνές είναι ίδιες — ίδιο σχέδιο, ίδιο μέγεθος, ίδια ολοκαίνουργια εμφάνιση. Ξέρω ότι οι φοιτητές δεν είναι τόσο πλούσιοι ούτε συντονισμένοι».

Ο ιστότοπος ελέγχου γεγονότων Snopes (29/4/24) ερεύνησε αργότερα τους ισχυρισμούς της Post και δεν βρήκε στοιχεία για χρηματοδότηση του Students for Justice in Palestine από τον Σόρος.

Στο μεταξύ, η ειδησεογραφική ιστοσελίδα Hell Gate (24/4/24) είχε ελέγξει και εντοπίσει, μέσω προηγμένης συλλογής δεδομένων, τον μυστικό χρηματοδότη που υπονόησε ο Ντόγκτρι: ήταν η μηχανή αναζήτησης της Google.

Αποδείχθηκε ότι υπήρχε μια απλούστερη εξήγηση για το γεγονός ότι οι φοιτητές σ’ όλη την πόλη χρησιμοποιούσαν ίδιες σκηνές: ήταν οι φθηνότερες διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, με μόλις 15 δολάρια.

«Θεέ μου», ανέφερε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος, «φαίνεται ότι αυτό που έχουμε στα χέρια μας είναι μια κλασική περίπτωση φοιτητών που αγοράζουν κάτι φθηνό και αναλώσιμο».

«Αυτό φέρνουν οι επαγγελματίες»

Κατά τη διάρκεια της ίδιας εμφάνισης των Ανταμς και Σέπαρντ στην εκπομπή Morning Joe, παρουσιάστηκε ένα ακόμα κοινό αντικείμενο που, όπως ισχυρίστηκε η αστυνομία, αποδείκνυε σαφέστατα ότι ξένα στοιχεία βρίσκονταν πίσω από τις διαδηλώσεις.

«Εφερες ένα αρκετά συγκλονιστικό στοιχείο», είπε η Μπρζεζίνσκι στον Σέπαρντ. Αφού μίλησε για το πώς οι «ξένοι ταραχοποιοί» ήθελαν να «προκαλέσουν συγκρούσεις», εκείνη τον παρακίνησε: «Πες μας γι’ αυτήν την αλυσίδα».

Ο Σέπαρντ σήκωσε μια βαριά μεταλλική αλυσίδα, η οποία χτυπούσε με θόρυβο πάνω στο γραφείο της. «Δεν είναι από αυτά τα πράγματα που φέρνουν οι φοιτητές στο σχολείο», είπε. «Μην το νομίζεις!» απάντησε η Μπρζεζίνσκι.

«Αυτό φέρνουν οι επαγγελματίες στις πανεπιστημιουπόλεις και τα πανεπιστήμια… Και αυτό είναι που βρήκαμε σε κάθε πόρτα μέσα στο Hamilton Hall». Εκείνο το βράδυ, το Fox News (5/1/24) δημοσίευσε το στιγμιότυπο με τον Σέπαρντ να κραδαίνει την αλυσίδα και τον παρουσιαστή Σον Χάνιτι να τη χαρακτηρίζει «συνταγή καταστροφής».

Η New York Daily News (5/1/24) παρέθεσε επίσης τη δήλωση του Σέπαρντ «δεν είναι από αυτά τα πράγματα που φέρνουν οι φοιτητές στο σχολείο», χωρίς καμία προσπάθεια να ελέγξει την ακρίβειά της. Σχεδόν αμέσως, η εκδοχή της «επαγγελματικής» αλυσίδας άρχισε να καταρρίπτεται.

Σε λιγότερο από είκοσι λεπτά μετά τη μετάδοσή της στην εκπομπή Morning Joe, ο δημοσιογράφος της ομάδας ερευνών οπτικών στοιχείων των New York Times, Αρικ Τόλερ (5/1/24), έγραψε στο Twitter ότι η ίδια ακριβώς αλυσίδα όχι μόνο δεν χρησιμοποιήθηκε από φοιτητές του Columbia, αλλά στην πραγματικότητα πωλήθηκε από το τμήμα δημόσιας ασφάλειας του ίδιου του πανεπιστημίου, στο πλαίσιο «εκπτωτικής προσφοράς για την προστασία ποδηλάτων, ντουλαπιών και φορητών υπολογιστών από κλοπές».

Σε μια συνέντευξη Τύπου του NYPD αργότερα εκείνο το πρωί, η δημοσιογράφος του The City, Κέιτι Χόναν, έδειξε την εκπτωτική προσφορά του πανεπιστημίου στον Σέπαρντ, ο οποίος επέμεινε: «Δεν είναι αυτή η αλυσίδα».

Here is @katie_honan confronting @NYPDDCPI with evidence that the chain he wielded to imply that “outside agitators” barricaded Hamilton Hall is a common bike lock that @Columbia itself sold to their students pic.twitter.com/j7lU9Nm1GO — Christopher Robbins (@ChristRobbins) May 1, 2024

Ο Αρικ Τόλερ, αργότερα, συγκρίνοντάς τες μεταξύ τους, ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία στην οποία φαίνονται σχεδόν ίδιες.

The Deputy Commissioner disagrees, says that it’s an «industrial» chain/lock.https://t.co/GO7rh4BEVv

I don’t have the energy to measure the chain in the MSNBC interview, but the six-sided chain looks pretty darn similar to the 12mm one sold with this Kryptonite lock. pic.twitter.com/jpQ0fmpR8p — Aric Toler (@AricToler) May 1, 2024

Ο συντάκτης του Hell Gate, Κρίστοφερ Ρόμπινς, παρευρισκόταν στη συνέντευξη Τύπου και έστειλε στο FAIR ένα καρέ από το βίντεο που δείχνει ότι η αλυσίδα την οποία παρουσίασε ο Σέπαρντ ήταν συνδεδεμένη σε μια κλειδαριά με τον ίδιο λογότυπο, Kryptonite, όπως αυτή που διαφημίζεται στον ιστότοπο του Columbia.

«Ο εγκέφαλος στα παρασκήνια»

Δύο μέρες μετά την εμφάνιση του Ανταμς και του Σέπαρντ στην εκπομπή Morning Joe, ο Ντόγκτρι ανέβασε στο Twitter φωτογραφίες από αντικείμενα που είπε ότι βρέθηκαν μέσα στο Hamilton Hall, μετά τις συλλήψεις, γράφοντας: Αντιασφυξιογόνες μάσκες, ωτοασπίδες, κράνη, προστατευτικά γυαλιά, κολλητική ταινία, σφυριά, μαχαίρια, σχοινιά και ένα βιβλίο για την ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Αυτά δεν είναι σύνεργα φοιτητών που διαμαρτύρονται, αυτά είναι σύνεργα ταραχοποιών, ανθρώπων που δούλευαν πάνω σε κάτι ειδεχθές.

Την ίδια μέρα, ο Ντόγκτρι πήγε στο Newsmax (5/3/24, Independent, 5/4/24) και επέδειξε το εξώφυλλο του εν λόγω βιβλίου με τον τίτλο: Terrorism: A Very Short Introduction (Τρομοκρατία: Μια σύντομη παρουσίαση).

«Υπάρχει κάποιος – είτε πληρώνεται είτε όχι – που ριζοσπαστικοποιεί τους μαθητές μας», τόνισε. Η αστυνομία, διαβεβαίωσε, ερευνά τον «εγκέφαλο στα παρασκήνια».

Οι δεξιοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί όπως το National Desk (5/3/24) και το Center Square (5/6/24) μετέδωσαν αμέσως την αναφορά στα «ανατριχιαστικά» στοιχεία, χωρίς να μιλήσουν ούτε με διαδηλωτές ούτε με στελέχη του πανεπιστημίου.

Το βιβλίο «Τρομοκρατία», όπως αποδείχθηκε, αποτελούσε μέρος μιας σειράς εγχειριδίων του Oxford University Press — σκεφτείτε τα «For Dummies», αλλά σε πιο ακαδημαϊκή εκδοχή — που ταξινομήθηκε από το ίδιο το Columbia στις βιβλιοθήκες του (Daily News, 5/4/ 24).

Ο συγγραφέας του, ο κορυφαίος βρετανός ιστορικός Τσαρλς Τάουνσεντ, δήλωσε «απογοητευμένος» στην Daily News που το NYPD υπονοούσε πως «οι άνθρωποι δεν πρέπει να γράφουν καθόλου για το θέμα».

Ο Independent (5/4/24) παρέθεσε ένα tweet του Τίμοθι Κάλντας, αναπληρωτή διευθυντή του Ινστιτούτου Tahrir για την Πολιτική της Μέσης Ανατολής: «Πώς πιστεύετε ότι εκπαιδεύουμε επαγγελματίες για να εργάζονται πάνω σ’ αυτά τα θέματα; Κανείς στο NYPD δεν έχει βιβλία για την τρομοκρατία; Απλώς μελετάτε το Die Hard (Πολύ σκληρός για να πεθάνει)»;

Τα μέσα ενημέρωσης καλύπτοντας τις διαδηλώσεις στις πανεπιστημιουπόλεις και στις υπόλοιπες ΗΠΑ, βασίστηκαν, επίσης, σε μεγάλο βαθμό σε ρεπορτάζ του είδους «είπε η αστυνομία», ειδικά μετά τις συλλήψεις διαδηλωτών φοιτητών.

Το CNN ήταν ιδιαίτερα συχνός αυτουργός: Το ρεπορτάζ του για μαζικές συλλήψεις διαδηλωτών στο Πανεπιστήμιο της Ιντιάνα (25/4/24) κυκλοφόρησε στο Διαδίκτυο με τον τίτλο «Τουλάχιστον 33 άτομα συνελήφθησαν στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών, λέει η αστυνομία».

Και ξεκινώντας από τη δήλωσή της ότι οι μαθητές είχαν προειδοποιηθεί «πολλές φορές» να εγκαταλείψουν τον καταυλισμό τους, μετέδωσε ξερά ότι «άτομα που αρνήθηκαν τέθηκαν υπό κράτηση και απομακρύνθηκαν από την περιοχή».

Οι φοιτητές είπαν αργότερα στους δημοσιογράφους ότι οι αστυνομικοί τους χτύπησαν, τους κλώτσησαν και τους υπέβαλαν σε ασφυκτικό κεφαλοκλείδωμα κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους, και αξιωματούχος της αστυνομίας στην Πολιτεία της Ιντιάνα επιβεβαίωσε ότι ένας αστυνομικός είχε πάρει θέση σε ταράτσα με τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή (WFIU, 29/4/24).

Την επόμενη εβδομάδα, το CNN (5/1/24) ανέφερε «βίαιες συγκρούσεις σε εξέλιξη στο UCLA», επικαλούμενο ένα tweet από το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Αντζελες που σημείωνε ότι «λόγω πολλαπλών πράξεων βίας», η αστυνομία ανταποκρίθηκε «για ν’ αποκαταστήσει την τάξη».

Στην πραγματικότητα, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για επίθεση βίαιου φιλο-ισραηλινού όχλου εναντίον του φοιτητικού καταυλισμού (LA Times, 1/5/24). Τα ειδησεογραφικά μέσα έχουν ιστορικό χρήσης όρων όπως «συμπλοκές» για να θολώσουν τα νερά σχετικά με το ποιος υποκίνησε τη βία, είτε πρόκειται για δεξιούς είτε για την ίδια την αστυνομία.

Το «σύμφωνα με την αστυνομία» δεν συνιστά αλήθεια

Εχει γίνει σαφές εδώ και δεκαετίες ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου είναι αναξιόπιστοι αφηγητές: Γι’ αυτό δημοσιογραφικές ομάδες όπως το Ιδρυμα Nieman του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ (27/10/22) έχουν καλέσει τα μέσα ενημέρωσης να σταματήσουν ν’ αντιμετωπίζουν την αστυνομία ως «ουδέτερη πηγή πληροφοριών».

Μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, η Washington Post (30/6/20) έγραψε ότι «με λιγότερους ρεπόρτερ να χειρίζονται περισσότερες ιστορίες, η εξάρτηση από τις επίσημες πηγές μπορεί να αυξάνεται».

Παραθέτοντας δηλώσεις της αρχισυντάκτριας του Marshall Project, Σούζαν Κίρα, επισήμανε ότι η αστυνομία πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται με «τον ίδιο βαθμό επιφυλακτικότητας που αντιμετωπίζεται οποιαδήποτε άλλη πηγή…. Το «σύμφωνα με την αστυνομία» δεν συνιστά αλήθεια».

Στην πραγματικότητα, υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να ενημερωθείτε για τις συλλήψεις των διαδηλωτών χωρίς να βασίζεστε στα λόγια των αστυνομικών:

Το The Columbia Spectator (5/4/24), ο ραδιοφωνικός σταθμός Columbia WKCR-FM και φοιτητές της Δημοσιογραφικής Σχολής του Columbia (New York Focus, 5/2/24) συνέβαλαν αποτελεσματικά και έγκυρα προς αυτήν την κατεύθυνση, μεταδίδοντας τις ειδήσεις με αξιόπιστο τρόπο, συγκριτικά μ’ αυτόν των επίσημων πηγών που είχαν κατακλύσει τα επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης, παρά το lockdown της πανεπιστημιούπολης που κατά καιρούς τους στερούσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα γεγονότα από πρώτο χέρι.

Διαπίστωσαν ότι οι διαδηλωτές του Columbia που κατέλαβαν το Hamilton Hall — οι οποίοι περιγράφονταν από το Fox News (30/4/24) ως «όχλος αναρχικών» — στην πραγματικότητα ήταν οργανωμένοι και καθόλου βίαιοι:

«Ηταν πολύ προγραμματισμένοι και αποφασισμένοι, ακόμη και αντικείμενα που υπέστησαν ζημιές, όπως παράθυρα, δεν ήταν λειτουργικά», είπε ένας φωτογράφος-αυτόπτης μάρτυρας στο Spectator, περιγράφοντας τους φοιτητές να λένε στους εργαζόμενους των εγκαταστάσεων: «Σας παρακαλούμε, πρέπει να φύγετε. Δεν αμείβεστε για ν’ αντιμετωπίζετε τέτοιες καταστάσεις».

Η Σουέντα Πόλατ, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Columbia, δήλωσε στο Spectator: «Ενας αστυνομικός είχε το θράσος να πει: «Είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε ασφαλείς».

Λίγες στιγμές αργότερα, πέταξαν τους φίλους μας από τις σκάλες. Εχω εικόνες φίλων μας να αιμορραγούν. Εχω μιλήσει με φίλους που δεν μπορούσαν ν’ αναπνεύσουν, που τους πέταξαν στο πάτωμα και τους ακινητοποίησαν, με ανθρώπους που ήταν αναίσθητοι. Αυτό μας κρατά ασφαλείς»;

Επρόκειτο για το ακριβώς αντίθετο μ’ αυτό που είδαν οι θεατές της καλωδιακής τηλεόρασης στο MSNBC, όπου, καθώς ο Ανταμς και ο Σέπαρντ ολοκλήρωναν την παρουσίασή τους στο Morning Joe, η Μπρζενζίσκι τους ευχαριστούσε που συμμετείχαν στην εκπομπή, προσθέτοντας: «Εκτιμούμε πραγματικά όλα όσα κάνετε».

Δεν είναι καθόλου περίεργο: Οταν συζητάτε με τους πρωταγωνιστές της μίας μόνο πλευράς σε μια διαμάχη, το πιο πιθανό είναι να καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι αυτοί είναι οι ήρωες.