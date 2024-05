«Αναζητήστε τους καλύτερους συναδέρφους και όχι...» - Συμβουλές από έναν πρώην μαθητευόμενο του Steve Jobs

Η προσπάθειά της

Στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν αρέσει που είναι αδύνατη

Κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της στο podcast Glad We Had This Chat, η πρωταγωνίστρια του Sex and the City μίλησε για τον αγώνα της να πάρει βάρος.