Στο στόχαστρο διαδηλωτών εργοστάσιο της Tesla – Επεισόδια και συλλήψεις

Διαδηλωτές για το κλίμα, οργισμένοι για τα σχέδια της Tesla να επεκτείνει το Gigafactory Βερολίνου-Βρανδεμβούργου στη Γερμανία, προσπάθησαν να εισβάλουν στο εργοστάσιο την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να υπάρξουν συγκρούσεις με την αστυνομία και πολλές συλλήψεις.

«Πολλά άτομα χωρίς άδεια επιχείρησαν να εισέλθουν στο έδαφος του εργοστασίου της Tesla», δήλωσε η αστυνομία του Βραδεμβούργου μέσω του X την Παρασκευή. «Βρισκόμαστε στη διαδικασία να το αποτρέψουμε αυτό».

«Η κατάσταση είναι δυναμική», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας του Βρανδεμβούργου στο CNBC, προσθέτοντας ότι υπήρξαν πολλά οδοφράγματα στην περιοχή λόγω των διαδηλώσεων.

Από τη Δευτέρα, μια κατασκήνωση δημιουργήθηκε κοντά στις εγκαταστάσεις της Tesla στο εργοστάσιό της στο Βρανδεμβούργο, με τη συμμετοχή να αυξάνεται από την Τετάρτη και να κορυφώνεται σε μια γερμανική τραπεζική αργία την Πέμπτη, σύμφωνα με τις αρχές.

Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας είχαν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, και μία από αυτές ήταν κοντά στο εργοστάσιο της Tesla ενώ μία άλλη ξεκίνησε από τον καταυλισμό των σκηνών.

“Say it loud say it clear, Elon Musk is not welcome here.” Leftist militants carry anti-capitalist protest banners around the Tesla Gigafactory, which they are also trying to raid. pic.twitter.com/10HJpNAfPf

Ωστόσο, ακολούθησαν εντάσεις και επεισόδια καθώς μερίδα διαδηλωτών επιχείρησε να εισέλθει στον χώρο των εγκαταστάσεων της Tesla ενώ υπήρξαν και καθιστικές διαμαρτυρίες και τοποθέτηση οδοφραγμάτων.

Οι διαδηλωτές κατέλαβαν επίσης ένα κοντινό αεροδρόμιο στον δήμο Neuhardenberg, ανάβοντας πυροτεχνήματα και αποκλείοντας δρόμους πρόσβασης, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία επενέβη, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλές συλλήψεις και σοβαρά επεισόδια. Η αστυνομική επιχείρηση περιλάμβανε υποστήριξη και από γειτονικά κρατίδια αλλά και τις εθνικές δυνάμεις, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η Tesla είχε προνοήσει να κρατήσει τους εργαζομένους της στα σπίτια τους καθώς τους κάλεσε να μην έρθουν στο εργοστάσιο την Παρασκευή, λόγω ανησυχιών για τις διαμαρτυρίες γύρω από το εργοστάσιό της στο Βραδεμβούργο, ανέφερε το CNN νωρίτερα την Τετάρτη.

Ο André Thierig, ανώτερος διευθυντής στο εργοστάσιο της Tesla, επιβεβαίωσε την Τρίτη μέσω X ότι η κατασκευάστρια ηλεκτρικών αυτοκινήτων έκλεινε την παραγωγή την Παρασκευή σε ένα «προγραμματισμένο κλείσιμο παραγωγής μιας ημέρας».

Η Tesla επιδιώκει μια σημαντική επέκταση για το εργοστάσιο συναρμολόγησης μπαταριών και αυτοκινήτων της στη Γερμανία, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή του Βρανδεμβούργου περίπου μία ώρα οδικώς από το Βερολίνο.

Η σχεδιαζόμενη επέκταση της Tesla περιλαμβάνει σχέδια για μια αποθήκη σιδηροδρομικών εμπορευμάτων και εγκαταστάσεις αποθήκευσης που θα μπορούσαν να την βοηθήσουν να αποφύγει την εξάρτηση από άλλους παρόχους logistics και να αποφύγει τις παύσεις παραγωγής λόγω ελλείψεων ανταλλακτικών.

Η Tesla αντιμετώπισε μια καθυστέρηση στα σχέδιά της τον Φεβρουάριο, όταν οι κάτοικοι της περιοχής ψήφισαν κατά της έγκρισης της επέκτασης του εργοστασίου. Ωστόσο, η ψηφοφορία δεν ήταν δεσμευτική και η Tesla και οι τοπικοί αξιωματούχοι εξακολουθούν να σκοπεύουν να την προωθήσουν.

Οι διαδηλωτές για το κλίμα έχουν εκφράσει ανησυχίες για τα σχέδια της Tesla, τα οποία συνεπάγονται την κοπή περίπου 250 στρεμμάτων δάσους σε μια αγροτική κοινότητα με λιγότερους από 8.000 κατοίκους κοντά σε μια περιοχή διατήρησης της φύσης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla, Ιλον Μασκ, επιτέθηκε εναντίον των διαδηλωτών που στόχευαν στο παρελθόν το γερμανικό Gigafactory της Tesla, λέγοντας στο X τον Μάρτιο ότι «είναι οι πιο ανόητοι οικοτρομοκράτες στη Γη ή είναι μαριονέτες εκείνων που δεν έχουν καλούς περιβαλλοντικούς στόχους».

These are either the dumbest eco-terrorists on Earth or they’re puppets of those who don’t have good environmental goals.

Stopping production of electric vehicles, rather than fossil fuel vehicles, ist extrem dumm.

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2024