Eurovision 2024: Αποδοκιμασίες αλλά και χειροκροτήματα για το Ισραήλ

Η Εντέν Γκολάν παρά την κριτική που δέχεται τις τελευταίες μέρες για τη συμμετοχή της ή όχι στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού κατάφερε να εντυπωσιάσει τελικά το κοινό στην αρένα του Μάλμε.

Με την ερμηνεία της στο τραγούδι της «Hurricane» κέρδισε τα ζεστά χειροκροτήματα του κόσμου και μάλιστα κατάφερε να θεωρείται από τα φαβορί στον τελικό του Σαββάτου.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο πως υπήρχαν αρνητικές αντιδράσεις από το κοινό, τις οποίες όμως υπερκάλυψαν οι θετικές.

Πώς τελικά προπορεύθηκε το Ισραήλ και ανακάτεψε τις αρχικές προβλέψεις των στοιχημάτων;

Κατά τη διάρκεια της μετάδοσης των αποτελεσμάτων στον δεύτερο ημιτελικό της Eurovision 2024, την Πέμπτη (09/05), η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Ιταλίας (RAI) αποκάλυψε κατά λάθος πώς ψήφισε το τηλεοπτικό κοινό της χώρας. Έτσι, η Ελλάδα με τη Μαρίνα Σάττι έλαβε μόλις 4 βαθμούς από την Ιταλία, ενώ το Ισραήλ έλαβε 12 βαθμούς.

Συγκεκριμένα, το τηλεοπτικό κοινό της Ιταλίας έδωσε 12 βαθμούς στο Ισραήλ, 10 βαθμούς στην Ολλανδία, 8 βαθμούς στην Αλβανία, 7 βαθμούς στη Γεωργία, 6 βαθμούς στην Ελβετία, 5 βαθμούς στην Αρμενία, 4 βαθμούς στην Ελλάδα, 3 βαθμούς στον Άγιο Μαρίνο, 2 βαθμούς στη Δανία και 1 βαθμό στη Λετονία.

🇮🇹 Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight’s #Eurovision semi-final.

— ESC Discord (@ESCdiscord) May 9, 2024