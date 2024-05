Eurovision 2024: Η Μαρίνα Σάττι με την ομάδα της ξεσήκωσε τα πλήθη στη σκηνή του Malmö Arena

Λίγα λεπτά νωρίτερα, η Μαρίνα Σάττι πήρε την σκυτάλη από την Besa η οποία εκπροσωπεί την Αλβανία στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision και τραγουδώντας το «Ζάρι» παρέα με την εξαιρετική ομάδα της ξεσήκωσε το κοινό και έβαλε φωτιά στη σκηνή.

Η Μαρίνα Σάττι, παρά το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει -όπως έγινε νωρίτερα σήμερα γνωστό έχει φαρυγγίτιδα και πυρετό ενώ ακύρωσε και τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις- έδωσε τον καλύτερο της ευατό και έκλεψε τις εντυπώσεις.

Το κοινό χόρευε και τραγουδούσε στους ρυθμούς του «Ζαριού» ενώ απολάμβανε το υπερθέαμα που παρουσίασε η Σάττι.

Στα highlight της σημερινής εμφάνισης [πέραν των ερμηνευτικών δεξιοτήτων της Μαρίνας Σάττι] μπορούμε εύκολα να συγκαταλέξουμε: το iconic «παίξιμο» της Μαρίνας Σάττι με την κάμερα, τις neon αποχρώσεις που πλημμύρισαν την σκηνή, τις «χορευτικές ιέρειες» Yasin Ametoglou, Βασίλη Καραγιάννη, Huseyin Cetintas και Ειρήνη Δαμιανίδου.

Τα εύσημα για την θρυλική χορογραφία που παντρεύει το ελληνικό παραδοσιακό στοιχείο με την street style κουλτούρα, οφείλουν να δοθούν στον χορογράφο Majnoon αλλά και στον Φωκά Ευαγγελινό ο οποίος μεγαλούργησε, καθώς πήρε τα ηνία για την καλλιτεχνική διεύθυνση της εμφάνισης της Μαρίνας Σάττι.

