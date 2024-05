Μotorola edge 50: Η ζωή είναι τέχνη και βρίσκεται τώρα στα χέρια σου

Μία πολύ ιδιαίτερη καλλιτεχνική δράση, με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο The Art in your hands project πραγματοποίησε η Motorola, προσκαλώντας 8 φωτογράφους από 8 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, προκειμένου να αναδείξουν μοναδικά σημεία της πόλης τους, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της νεότερης σειράς προϊόντων της edge 50.

Συγκεκριμένα, η πρόκληση-πρόσκληση ήταν να αναδειχθεί όλη αυτή η ομορφιά από τον φακό της κάμερας με τεχνητή νοημοσύνη που προσφέρουν τα edge 50 Pro και edge 50 Ultra. Για την Motorola, μία συσκευή τηλεφώνου μπορεί να μην είναι απλά ένα μέσο επικοινωνίας αλλά κάτι πολύ περισσότερο: ένα εργαλείο έκφρασης για απεριόριστη δημιουργικότητα. Στο πνεύμα αυτό λοιπόν, οι συμμετέχοντες φωτογράφοι, εξερεύνησαν και ανακάλυψαν πάλι τη μαγεία του αστικού τοπίου, όπως αυτό ζει και αναπτύσσεται στις χώρες τους: Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία, Ουγγαρία, Τσεχία, Σλοβακία, Σερβία και φυσικά Ελλάδα.

Η καλλιτεχνική αυτή δουλειά είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα hellomotoart.com, που μας καλεί όλους να ξεκινήσουμε αυτό το οπτικό ταξίδι μέσα από τα μάτια των φωτογράφων, που έχουν πολλές και ενδιαφέρουσες ιστορίες να μοιραστούν, σε αυτό το πρώτο στο είδος του Project.

Το πρώτο μέρος του The Art in your hands project μόλις έγινε διαθέσιμο και παρουσιάζει φωτογραφίες που τραβήχτηκαν με το edge 50 Pro. Τον Μάιο, θα κυκλοφορήσει το δεύτερο μέρος του έργου, οπότε θα μπορέσουμε να θαυμάσουμε την ομορφιά των 8 πρωτευουσών, όπως θα αποτυπωθεί αυτή τη φορά με τη βοήθεια του edge 50 Ultra.

Για τη χώρα μας τα κλικ φρόντισε να τα κάνει ο Γιώργος Βένιος που φωτογράφισε το πολύβουο –πλην πολύ ενδιαφέρον- κέντρο της Αθήνας. Η μοναδική ματιά αυτού του φωτογράφου που αγαπάει την περιπέτεια και το ταξίδι, αποτυπώνοντας κάθε φορά όλα αυτά που κάνουν έναν τόπο μοναδικό, με ένα αέναο πάθος για ανακάλυψη, φαίνεται και σε αυτές τις φωτογραφίες που μας καλεί να μοιραστούμε για τη σαγηνευτική Αθήνα.

Στο project Art in your Hands, μέσα από τον φακό του moto edge pro, μας αποκαλύπτει τη δική του Αθήνα και αναφέρει σχετικά ότι «Η περιπλάνηση μου στο Μοναστηράκι και το κέντρο της Αθήνας ήταν μία μαγική βόλτα που με έφερε ξανά κοντά στον πραγματικό παλμό της πόλης. Από την ασταμάτητη βοή της πλατείας στο Μοναστηράκι, γεμάτη ανθρώπους, πάγκους μικροπωλητών, χρώματα και μυρωδιά φαγητού, μέχρι την Ομόνοια την ώρα που τα χρώματα της δύσης τα κάνουν όλα μαγικά». Οι φωτογραφίες του Γιώργου με το Motorola edge 50 pro είναι τώρα διαθέσιμες στο hellomotoart.com.

Λάβε μέρος τώρα στον διαγωνισμό!

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να ψηφίσεις το άλμπουμ που σου αρέσει περισσότερο και μπορεί να γίνεις εσύ ο τυχερός για ένα ταξίδι 2 ατόμων σε μία αγαπημένη πόλη της Ευρώπης. Ο διαγωνισμός δίνει και άλλα μοναδικά δώρα όπως συσκευές edge 50 Pro και edge 50 Ultra ή τα νέα Moto buds. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο website του project.

Τι προσφέρει αυτή η νέα σειρά edge 50

Για τους λάτρεις της φωτογραφίας, πρόκειται για μία συσκευή που θα αγαπήσουν. Με την πρώτη παγκοσμίως επικυρωμένη κάμερα και οθόνη smartphone PantoneTM, υψηλές δυνατότητες κάμερας που υποστηρίζονται από τεχνητή νοημοσύνη και τον απαραίτητο πλέον κομψό σχεδιασμό (διατίθενται με premium vegan δέρμα με μεταλλικό σκελετό, αλλά και σε ειδική έκδοση με χειροποίητο φινίρισμα κατασκευασμένο στην Ιταλία), όλες οι συσκευές της σειράς edge 50 θα αλλάξουν τον τρόπο που βγάζετε απλά μία φωτογραφία. Πλέον, οι εικόνες σας θα είναι τέχνη και το design κομμάτι της ζωής σας.

Για το τέλος, άφησα τα απαραίτητα σε όλους μας ακουστικά που συνεργάζονται άριστα με τη σειρά Edge 50 και αυτό γιατί η Motorola προχώρησε σε συνεργασία με την πολύ γνωστή εταιρεία ήχου Bose για τα νέα moto buds+. Τα νέα αυτά ακουστικά υποστηρίζουν τις τεχνολογίες Hi-Res Audio12 και Dynamic Active Noise Cancellation13, για υψηλής πιστότητας ήχο και ακύρωση θορύβου, μέσα από ένα σύγχρονο σχεδιασμό, ανθεκτικό στην επαφή με το νερό.