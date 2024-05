Ο τουρκοκύπριος ηγέτης Ερσίν Τατάρ απευθύνθηκε στη 15η Σύνοδο Κορυφής Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (ΟΙΣ) που πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα Μπανζούλ της Γκάμπια (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Σύμφωνα με την «προεδρία» στα κατεχόμενα, ο Τατάρ κάλεσε τα κράτη μέλη του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας ν’ αυξήσουν τη συνεργασία με το ψευδοκράτος και επίσης να λάβουν μέτρα «για τον τερματισμό της απάνθρωπης απομόνωσης του τουρκοκυπριακού λαού».

