Ιορδανία, ένα «καναρίνι» αποσταθεροποίησης «στο ανθρακωρυχείο» της Μέσης Ανατολής;

«Αμάν – Γάζα: ένα πεπρωμένο», ήταν γραμμένο σε ένα πανό.

«Όλη η Ιορδανία είναι Χαμάς» είναι ένα από τα κυρίαρχα συνθήματα στις διαδηλώσεις που δεν κοπάζουν στην πρωτεύουσα του Χασεμιτικού Βασιλείου.

Αξιώνουν ανάκληση της διμερούς συνθήκης ειρήνης του 1994 -μόλις της δεύτερης που υπέγραψε το Ισραήλ με αραβικό κράτος, μετά από εκείνη με την Αίγυπτο- ακύρωση όλων των διμερών συμφωνιών σε οικονομικό, ενεργειακό επίπεδο, αλλά και επανεξέταση των σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Ο Ισραηλινός πρέσβης έχει αποχωρήσει λίγο μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας από το Αμμάν και η Ιορδανία έχει ανακαλέσει τον δικό της από το Τελ Αβίβ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον αιματηρό πόλεμο στη Γάζα.

Καθώς όμως αυτός διανύει τον έβδομο μήνα, χωρίς ορατό τέλος στα δεινά των Παλαιστινίων, η λαϊκή οργή διογκώνεται στις τάξεις της ιορδανικής κοινωνίας.

Οι διαδηλώσεις επεκτάθηκαν μέχρι τον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισμό Μπακάα, τον μεγαλύτερο στη χώρα. Σήμερα ζουν εκεί περισσότεροι από 131.000 Παλαιστίνιοι.

«Αυτό που συμβαίνει στη Γάζα είναι σε μεγάλο βαθμό μια ιορδανική υπόθεση», παρατηρεί ο Ιμάντ Χαρμπ, διευθυντής ερευνών και ανάλυσης στο ινστιτούτο Arab Center Washington DC, με έδρα την Ουάσιγκτον.

«Μιλάμε για μια χώρα με τουλάχιστον δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιους, που ζουν και έχουν υπηκοότητα στην Ιορδανία», εξηγεί στο δίκτυο Al Jazeera.

Πρόκειται επίσης για τη χώρα-θεματοφύλακα των ιερών μουσουλμανικών τόπων στην Ιερουσαλήμ, με κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις πέριξ της επίλυσης του παλαιστινιακού και τώρα της τρέχουσας κρίσης.

Κατά την ιρανική επίθεση της 13ης Απριλίου, ωστόσο, η Ιορδανία έγινε η πρώτη αραβική χώρα στα χρονικά που υπερασπίστηκε στρατιωτικά το Ισραήλ, στο πλευρό των αμερικανικών και άλλων δυτικών δυνάμεων.

In Amman, Jordan, large crowds persist in their protest outside the Israeli embassy on Friday. Hundreds voiced opposition to Jordan’s normalisation with Israel through chants and demonstrations, calling on Jordan to cut all ties with Israel. pic.twitter.com/YpQl6e2L6G

