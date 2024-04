Μήνυμα Ιράν στο Ισραήλ με προειδοποίηση για τις ΗΠΑ: Το θέμα έχει ολοκληρωθεί αν δεν απαντήσετε

Μήνυμα στο Ισραήλ έστειλε το Ιράν υπογραμμίζοντας ότι η επίθεση με drones ήταν απάντηση στην επίθεση στο προξενείο της Τεχεράνης στη Δαμασκό που είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά αξιωματούχοι των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), συμπεριλαμβανομένου του ταξίαρχου, Μοχάμεντ Ρεζά Ζαχεντί.

Η μόνιμη αντιπροσωπεία του Ιράν στον ΟΗΕ σε ανακοίνωσή της στο Χ κάνει λόγο για νόμιμη άμυνα και όπως σημειώνει μετά από αυτήν την κίνηση το θέμα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί.

Μάλιστα προειδοποιεί το Ισραήλ να μην κάνει άλλο λάθος, καθώς η απάντηση του Ιράν θα είναι πολύ πιο αυστηρή.

Παράλληλα προτρέπει τις ΗΠΑ να μείνουν μακριά, υπογραμμίζοντας ότι είναι μία σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του αδίστακτου ισραηλινού καθεστώτος.

«Διεξήχθη βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη νόμιμη άμυνα, η στρατιωτική δράση του Ιράν ήταν απάντηση στην επίθεση του Σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον των διπλωματικών μας εγκαταστάσεων στη Δαμασκό. Το θέμα μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, εάν το ισραηλινό καθεστώς κάνει άλλο λάθος, η απάντηση του Ιράν θα είναι πολύ πιο αυστηρή. Είναι μια σύγκρουση μεταξύ του Ιράν και του αδίστακτου ισραηλινού καθεστώτος, από το οποίο οι ΗΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΜΑΚΡΙΑ!».

Conducted on the strength of Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense, Iran’s military action was in response to the Zionist regime’s aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli…

