Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή «εκτενή» επίθεση, με «drones και πυραύλους» εναντίον του Ισραήλ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας. Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν λίγο αργότερα ότι οποιαδήποτε απειλή προερχόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα λάβει αμοιβαία απάντηση από την Τεχεράνη, μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση λίγες ώρες μετά την εκδήλωση της ιρανικής επίθεσης κατά του Ισραήλ.

«Οποιαδήποτε απειλή από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό καθεστώς προερχόμενη από οποιαδήποτε χώρα θα έχει ως αποτέλεσμα αναλογική και αμοιβαία απάντηση του Ιράν προς την προέλευση της απειλής», προειδοποιούν στην ανακοίνωσή τους οι Φρουροί της Επανάστασης.

«Το Ισραήλ υπόσχεται να απαντήσει στην πρωτοφανή ιρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του», αναφέρει το Channel 12, επικαλούμενο υψηλόβαθμο Ισραηλινό αξιωματούχο.

Όπως τονίζει, μάλιστα, το ισραηλινό κανάλι, ο ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος υπόσχεται μια «άνευ προηγουμένου απάντηση» στην επίθεση του Ιράν και προτρέπει τους Ισραηλινούς να μην πάνε για ύπνο, λόγω των όσων θα ακολουθήσουν.

Το Ισραήλ σχεδιάζει «σημαντική απάντηση» στην πρωτοφανή ιρανική επίθεση, μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο Channel 12 TV επικαλούμενο υψηλόβαθμο ισραηλινό αξιωματούχο που δεν κατονομάσθηκε. Η επίθεση με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ συνιστά «σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Το Ιράν εξαπέλυσε απευθείας επίθεση κατά του κράτους του Ισραήλ από το ιρανικό έδαφος. Παρακολουθούμε από κοντά τα φονικά drones που εστάλησαν από το Ιράν και κατευθύνονται προς το Ισραήλ. Πρόκειται για μία σοβαρή και επικίνδυνη κλιμάκωση», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος.

Πριν από την έναρξη της ιρανικής επιχείρησης, άλλωστε, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ήδη προειδοποιήσει μέσω διαγγέλματος το οποίο απηύθυνε στον λαό της χώρας του πως θα υπάρξει απάντηση, όποια και να είναι τα αντίποινα από το Ιράν για πρόσφατες επιθέσεις του Τελ Αβίβ κατά της Τεχεράνης.

«Πολίτες του Ισραήλ,

Τα τελευταία χρόνια, και ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, το Ισραήλ προετοιμάζεται για άμεση επίθεση από το Ιράν.

Τα αμυντικά μας συστήματα έχουν αναπτυχθεί. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Το κράτος του Ισραήλ είναι ισχυρό. Το IDF είναι ισχυρό. Το κοινό είναι δυνατό.

Εκτιμούμε τις ΗΠΑ που στέκονται δίπλα στο Ισραήλ, καθώς και την υποστήριξη της Βρετανίας, της Γαλλίας και πολλών άλλων χωρών.

Έχουμε καθορίσει μια ξεκάθαρη αρχή: Όποιος μας βλάψει, θα τον βλάψουμε. Θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας έναντι κάθε απειλής και θα το πράξουμε ισόπαλα και με αποφασιστικότητα.

Πολίτες του Ισραήλ σας καλώ να ακολουθήσετε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου των IDF.

Μαζί θα σταθούμε και με τη βοήθεια του G-d – μαζί θα νικήσουμε όλους τους εχθρούς μας», είπε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ έστειλαν το αεροπλανοφόρο πλοίο Bataan καθώς και δύο πλοία υποστήριξης με 2.500 πεζοναύτες στην Ανατολική Μεσόγειο και τοποθετεί στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ σε πλήρη επιφυλακή καθώς το Ιράν επιτίθεται στο Ισραήλ.

Το Bataan ήταν ένα από τα πολλά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής κατά την έναρξη του πολέμου στο Ιράκ, το 2003 και έχει συμμετάσχει σε πολλές στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Χ, Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά από την στιγμή που ξεκίνησε η επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Στην ανάρτησή του η οποία συνοδεύεται από μια φωτογραφία από την αίθουσα διαχείρισης κρίσεων του Λευκού Οίκου, ο Τζο Μπάιντεν διαμηνύει ότι η στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ είναι «ακλόνητη».

«Μόλις συναντήθηκα με την ομάδα εθνικής ασφαλείας για μια ενημέρωση σχετικά με την επίθεση του Ιράν κατά του Ισραήλ. Η δέσμευσή μας για την ασφάλεια του Ισραήλ απέναντι στις απειλές από το Ιράν και τους συν αυτώ είναι ακλόνητη».

I just met with my national security team for an update on Iran’s attacks against Israel. Our commitment to Israel’s security against threats from Iran and its proxies is ironclad. pic.twitter.com/kbywnsvmAx

— President Biden (@POTUS) April 13, 2024