Μετά από πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων πέρασε από το Ευρωκοινοβούλιο το νέο σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου. Ως ιστορική κίνηση χαρακτηρίστηκαν οι σαρωτικές αλλαγές στην μεταναστευτική νομοθεσία από όσους τις υποστήριξαν, ενώ ορισμένες ΜΚΟ τις κατέκριναν λέγοντας ότι αποτελούν βήμα προς τα πίσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η ψηφοφορία της Τετάρτης, η οποία τώρα θα πρέπει να εγκριθεί από τα κοινοβούλια των κρατών μελών, τερματίζει οκτώ χρόνια αδιεξόδου σχετικά με τις επανειλημμένες προσπάθειες για αυστηροποίηση της διαχείρισης των συνόρων και των διαδικασιών ασύλου.

Μεταξύ των διατάξεων που προβλέπονται από το νέο σύμφωνο είναι οι κάτωθι:

Η Ρομπέρτα Μέτσολα, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έγραψε στο Χ: «Η ιστορία γράφτηκε. Παραδώσαμε ένα ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο για τον τρόπο αντιμετώπισης της μετανάστευσης και του ασύλου στην ΕΕ.»

Στην συνέχεια, η ίδια ανέφερε ότι: «Η προσπάθεια αυτή διήρκεσε περισσότερα από 10 χρόνια. Αλλά κρατήσαμε τον λόγο μας. Μια ισορροπία μεταξύ αλληλεγγύης και ευθύνης. Αυτός είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος.»

The unprecedented @Europarl_EN reform adopted today will lead to a more modern, transparent, efficient, accountable and effective Parliament.

I’m proud that we managed to do so swiftly.

A strengthened European Parliament is ready for the next term. pic.twitter.com/fXeL7FIwJF

— Roberta Metsola (@EP_President) April 10, 2024