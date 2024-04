Μας έχουν απομείνει δύο χρόνια για να «σώσουμε τον κόσμο»

Η ανθρωπότητα έχει μόνο δύο χρόνια στη διάθεσή της «για να σώσει τον κόσμο» κάνοντας δραματικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο εκτοξεύει εκπομπές που παγιδεύουν τη θερμότητα και έχει ακόμη λιγότερο χρόνο για να δράσει ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση πίσω από μια τέτοια μαζική αλλαγή, δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα.

Με τις κυβερνήσεις του κόσμου να αντιμετωπίζουν την προθεσμία του 2025 για νέα και ισχυρότερα σχέδια για τον περιορισμό της ρύπανσης από τον άνθρακα, με τους μισούς σχεδόν πληθυσμούς του πλανήτη να πηγαίνουν σε εκλογές και με κρίσιμες παγκόσμιες οικονομικές συναντήσεις αργότερα αυτόν τον μήνα στην Ουάσινγκτον, ο εκτελεστικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα Σάιμον Στίελ δήλωσε την Τετάρτη ότι γνωρίζει ότι η προειδοποίησή του μπορεί να ακούγεται μελοδραματική, αλλά είπε ότι η δράση κατά τα επόμενα δύο χρόνια είναι «απαραίτητη».

«Έχουμε ακόμη την ευκαιρία να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, με μια νέα γενιά εθνικών σχεδίων για το κλίμα. Αλλά χρειαζόμαστε αυτά τα ισχυρότερα σχέδια, τώρα», δήλωσε ο Στίελ σε ομιλία του στο Λονδίνο. Πρότεινε ότι η δράση για το κλίμα δεν αφορά μόνο τους ισχυρούς ανθρώπους.

«Ποιος ακριβώς έχει δύο χρόνια για να σώσει τον κόσμο; Η απάντηση είναι κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη», τόνισε ο Στίελ. «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν δράση για το κλίμα σε όλες τις κοινωνίες και τα πολιτικά φάσματα, σε μεγάλο βαθμό επειδή αισθάνονται τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην καθημερινή τους ζωή και στον οικογενειακό τους προϋπολογισμό», συμπλήρωσε.

Οι ξηρασίες που καταστρέφουν τις καλλιέργειες έχουν αυξήσει την ανάγκη για πιο τολμηρή δράση για τον περιορισμό των εκπομπών και την προσαρμογή των γεωργών, η οποία θα μπορούσε να ενισχύσει την επισιτιστική ασφάλεια και να μειώσει την πείνα, είπε.

