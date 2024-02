Την στιγμή που στην Ελλάδα σημειώνονται υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ το καιρικό μοτίβο δεν θυμίζει σε τίποτα Φεβρουάριο, ο χειμώνας στις χώρες της Σκανδιναβίας είναι ιδιαίτερα βαρύς.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση του, ο Σάκης Αρναούτογλου αναφέρει ότι «Σε αντίθεση με τον υπόλοιπο πλανήτη μαζί και τη χώρα μας που “βράζoυν” θερμοκρασιακά (πορφυρές αποχρώσεις), η Σκανδιναβία από τον Οκτώβρη μέχρι και σήμερα βιώνει μια εξαιρετικά παγερή και σπάνια εμμονή στην ατμοσφαιρική ροή μεγάλης κλίμακας (μπλε αποχρώσεις)».

Ο γνωστός μετεωρολόγος τόνισε σε ανάρτησή του την αντίθεση του καιρού ανάμεσα στη Σκανδιναβία (Νορβηγία, Σουηδία, Δανία και Φινλανδία), όπου «έχει σχεδόν 5 μήνες βαρυχειμωνιά», και στον υπόλοιπο κόσμο, που «βράζει θερμοκρασιακά». Ο χειμώνας, όπως όλα δείχνουν, «δεν πέρασε» φέτος από την Ελλάδα αλλά και όλη τη Νότια Ευρώπη, καθώς έδωσε μόνο λίγες μέρες κρύου και ελάχιστα χιόνια.

Στην συνέχεια, ο ίδιος ανέφερε: «Σε αντίθεση με τον υπόλοιπο πλανήτη μαζί και τη χώρα μας που «βράζoυν» θερμοκρασιακά (πορφυρές αποχρώσεις), η Σκανδιναβία από τον Οκτώβρη μέχρι και σήμερα βιώνει μια εξαιρετικά παγερή και σπάνια εμμονή στην ατμοσφαιρική ροή μεγάλης κλίμακας (μπλε αποχρώσεις). Σχεδόν 5 μήνες βαρυχειμωνιά χωρίς να φαίνεται κάποια σημαντική αλλαγή στο άμεσο καιρικό μέλλον…».

Από την άλλη πλευρά, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει την κατάσταση που επικρατεί στην Σκανδιναβία. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει, «σχεδόν 5 μήνες βαρυχειμωνιά χωρίς να φαίνεται κάποια σημαντική αλλαγή στο άμεσο καιρικό μέλλον…». Σημειώνεται πως ήταν αρχές Ιανουαρίου όταν στη Δανία έπεσε έως και μισό μέτρο χιόνι, κάτι που έχει να συμβεί από το 2011, σύμφωνα με το μετεωρολογικό ινστιτούτο DMI.

-21 to -26/ -5,8 to -14,5F here today. Nice day for the ones that doing Scandinavian #Winter #Swimming Championship 9-11 february 2024. #Minions maybe visit tomorrow pic.twitter.com/9jiMeBrbfq

Στη Σουηδία επιστρατεύθηκε προσωπικό του στρατού για να βοηθήσει τις υπηρεσίες διάσωσης στις προσπάθειές τους να απεγκλωβίσουν αυτοκινητιστές που είχαν εγκλωβιστεί μεταξύ Όρμπι και Κρίστιανσταντ στη νότια κομητεία Σκάνιας, λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης. Πολλά οχήματα εγκαταλείφθηκαν καθώς βρίσκονταν σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις διάσωσης, ενώ άλλα κατάφεραν να γυρίσουν προς την αντίθετη κατεύθυνση, αφού οι διασώστες τρύπησαν τις μεταλλικές μπάρες που χωρίζουν τις λωρίδες κυκλοφορίας με νότια και με βόρεια κατεύθυνση.

Skijoring 🐎⛷️ is a captivating winter sport that seamlessly blends the grace of skiing with the power of horses. Originating from Scandinavian countries, it has evolved into a thrilling spectacle enjoyed by enthusiasts worldwide.pic.twitter.com/8lcHoaVtKx

— Echos of Wisdom (@EchosofWisdom) February 11, 2024