ΕΕ: Αν αποτύχει το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου, «θα έχουμε αποτύχει όλοι» – Δραματική έκκληση Επιτρόπου

Έκκληση στους ευρωβουλευτές να εγκρίνουν το νομοθετικό πακέτο για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου απηύθυνε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και λίγο πριν από μια κρίσιμη και αβέβαιη ψηφοφορία.

«Αν αποτύχει το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, θα έχουμε αποτύχει όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ίλβα Γιόχανσον, τονίζοντας ότι το Σύμφωνο αυτό έχει γραφεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες.

«Σας ζητώ να κάνετε αυτό το βήμα και να το ψηφίσετε», είπε, προσθέτοντας: «Έχουμε αυτή την ευκαιρία και θα πρέπει να την αδράξουμε».

Μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας του ΕΚ, πριν από την κρίσιμη ψηφοφορία δέκα νομοθετικών κειμένων για τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και δύο μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, η Ίλβα Γιόχανσον προειδοποίησε: «Γνωρίζουμε ότι η ψηφοφορία αυτή θα έχει ένα οριακό αποτέλεσμα, είναι όμως μια στιγμή που δεν θα επιστρέψει. Μη λησμονείτε ότι το βλέμμα των ψηφοφόρων είναι στραμμένο πάνω μας».

A vote for the Pact will bring real change for the better.

It shows Europe can compromise, Europe can manage huge challenges.

If the vote on the Pact fails, we all fail. The world is watching.

My full #MigrationEU speech in EPlenary debate today. ⬇️ https://t.co/Y23D8bmFfg pic.twitter.com/mQcErRVbZM

— Ylva Johansson (@YlvaJohansson) April 10, 2024