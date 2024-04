Λίβερπουλ: Καλά νέα για τον Κλοπ από το μέτωπο των τραυματιών (vid)

Η Λίβερπουλ αφήνει πίσω της την ισοπαλία στο ντέρμπι τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που την έστειλε στη δεύτερη θέση της Premier League (χάνει στην ισοβαθμία της κορυφής από την Άρσεναλ) και πλέον στρέφει την προσοχή της στο Εuropa League.

Πάντως ο Γιούργκεν Κλοπ είχε καλά νέα από το μέτωπο των τραυματιών, αφού βλέπει σιγά-σιγά τους παίκτες που είχαν μείνει εκτός για μεγάλο διάστημα να επιστρέφουν σε ρυθμούς προπονήσεων και να ετοιμάζονται για την επάνοδό τους στα γήπεδα.

Συγκεκριμένα, οι Άλισον, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ και Ντιόγκο Ζότα που ήταν στα… πιτς από τον περασμένο Φεβρουάριο μπήκαν κανονικά στην προπόνηση, όπως και ο Στέφαν Μπαΐτσετιτς που έχει προλάβει να αγωνιστεί μόλις δύο φορές τη φετινή σεζόν λόγω προβλήματος στο ισχίο.

Όλοι έχουν πιθανότητες να βρεθούν στην αποστολή για τον αγώνα της Πέμπτης (11/4, 22:00) απέναντι στην Αταλάντα για τα προημιτελικά του Europa League, όμως το πιθανότερο σενάριο είναι η σταδιακή τους ένταξη στις αναμετρήσεις, αρχής γενομένης από το ματς με την Κρίσταλ Πάλας.

Great to see you back out there, lads 💪 pic.twitter.com/LL4bM2S7gW

— Liverpool FC (@LFC) April 9, 2024