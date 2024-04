«Προφορική συμφωνία Λίβερπουλ – Αμορίμ για τρία χρόνια»

H Λίβερπουλ, μετά την αποτυχία να συνεργαστεί με τον Τσάμπι Αλόνσο, για να κλείσει την εποχή του Γιούργκεν Κλοπ, έχει καταλήξει στην περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έως το καλοκαίρι του 2026, με ρήτρα εξαγοράς στα 30 εκατ. ευρώ.

Ο 39χρονος Πορτογάλος τεχνικός θέλει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και έχει αποφασίσει να αποδεχτεί τη μεγάλη πρόκληση και να καθίσει στον πάγκο του «Άνφιλντ».

Η διοίκηση της Λίβερπουλ, σύμφωνα με αγγλικά ΜΜΕ, έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον μάνατζερ του, Κάρλος φαν Στράχαλεν, και έχει προτείνει συμβόλαιο συνεργασίας για 2+1 χρόνια στον Αμορίμ.

Η αγγλική ομάδα έχει εξαιρετική σχέση με τον Κολομβιανό ατζέντη, καθώς εκπροσωπεί και τον Λουίς Ντίας, και ήταν αυτός που πήγε τον διεθνή άσο από την Πόρτο στο «Ανφιλντ» τον Ιανουάριο του 2022.

Μάλιστα ο Αμορίμ έχει τη δυνατότητα να φύγει με λιγότερα χρήματα από τα 30 εκατ. ευρώ που αναφέρονται στο συμβόλαιο του με τη Σπόρτινγκ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η αγγλική ομάδα θα πληρώσει περίπου 15 εκατ. για να λύσει το συμβόλαιο του νεαρού κόουτς με τα «λιοντάρια».

🚨News Rúben #Amorim | Been told there’s a verbal agreement in principle with Liverpool now!

➡️ Amorim wants to join #LFC next season and Liverpool was pushing for him in the last weeks

➡️ He can sign a contract until 2027 – confirmed!

Final negotiations with @SportingCP… pic.twitter.com/0Itu7IaJw7

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 9, 2024