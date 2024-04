Χαμός στην κορυφή: Το πρόγραμμα των Άρσεναλ, Λίβερπουλ και Σίτι μέχρι το τέλος (pic)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ έμειναν ισόπαλες 2-2 στο «Ολντ Τράφορντ», με το εν λόγω αποτέλεσμα να βάζει… φωτιά στην κορυφή της Premier League.

Η ισοπαλία αυτή ευνόησε την Άρσεναλ, που έπιασε τους «κόκκινους» στην πρώτη θέση, περνώντας μάλιστα και μπροστά αφού έχει την ισοβαθμία με το μέρος της. Φυσικά πολύ κοντά είναι και η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία με τη σειρά της θα κάνει την αντεπίθεση για τον τίτλο.

Η Άρσεναλ έχει 71 πόντους, όσους και η Λίβερπουλ, με τους «πολίτες» να ακολουθούν στους 70! Και οι τρεις έχουν μεγάλες πιθανότητες και αναμένουμε να δούμε μια τεράστια μάχη για το ποια ομάδα θα είναι η φετινή πρωταθλήτρια.

Άρσεναλ (71β.)

Άστον Βίλα (εντός)

Γουλβς (εκτός)

Τσέλσι (εντός)

Τότεναμ (εκτός)

Μπόρνμουθ (εντός)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (εντός)

Έβερτον (εντός)

Λίβερπουλ (71β.)

Κρίσταλ Πάλας (εντός)

Φούλαμ (εκτός)

Έβερτον (εκτός)

Γουέστ Χαμ (εκτός)

Τότεναμ (εντός)

Άστον Βίλα (εκτός)

Γουλβς (εντός)

Μάντσεστερ Σίτι (70β.)*

Λούτον (εντός)

Μπράιτον (εκτός)

Νότιγχαμ Φόρεστ (εκτός)

Γουλβς (εντός)

Φούλαμ (εκτός)

Γουέστ Χαμ (εντός)

*Εκκρεμεί ο ορισμός του εκτός έδρας ματς με την Τότεναμ

Liverpool miss out on the chance to go top of the Premier League after a 2-2 draw with Man Utd 🤦

Advantage to @Arsenal. 🫴 pic.twitter.com/frjXP0zhUS

— Premier League (@premierleague) April 7, 2024