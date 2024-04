Το μήνυμα της συζύγου του Πίτερς και το «I»ll be there for you», για την αγκαλιά με τον Μπαρτζώκα (pic)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και ο Άλεκ Πίτερς απάντησαν με τον δικό τους τρόπο σε όσα υπονόησαν πως υπάρχει θέμα μεταξύ τους, μετά την κίνηση του Αμερικανού να μην δώσει το χέρι του στον έμπειρο τεχνικό στον αγώνα με το Περιστέρι την ώρα που έγινε αλλαγή, με τους δύο άντρες να αγκαλιάζονται θερμά μετά το καθιερωμένο τους πια sushi time.

Την εικόνα με την αγκαλιά τους αναδημοσίευσε με στόρι η σύζυγος του Αμερικανού φόργουορντ του Ολυμπιακού και με το τραγούδι των τίτλων από τη γνωστή σειρά «Τα φιλαράκια», το i’ll be there for you» να ηχεί στο βάθος.