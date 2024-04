LGBTQI+

Φαβορί για τη Eurovision η Ελβετία με το non-binary καλλιτέχνη Nemo - Το τραγούδι-«φωνή» των ΛΟΑΤΚΙ+

Αν κερδίσει, θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά της Eurovision που non-binary καλλιτέχνης θα βγει νικητής - «Είναι ένα πολύ μοναδικό τραγούδι που βρίσκεται out of the box» σχολιάζει ειδικός αναλυτής