Δείτε το παραθαλάσσιο παλάτι του Τζεφ Μπέζος αξίας 90 εκατ. δολαρίων – Υπό κατασκευή ακόμη δύο

Τελειωμό φαίνεται να μην έχει το ξόδεμα εκατομμυρίων του Τζεφ Μπέζος στη νότια Φλόριντα.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon έχει καταβάλει το τεράστιο ποσό των 90 εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να αγοράσει την τρίτη παραθαλάσσια έπαυλή του στο πολυπόθητο νησί Indian Creek της αμερικανικής πολιτείας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, ο Μπέζος, ο οποίος πρόσφατα κατέλαβε την τρίτη θέση στην κατάταξη του Forbes για τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, θα ζήσει στην έπαυλη των έξι υπνοδωματίων ενώ θα γίνονται εργασίες στα δύο άλλα ακίνητα που αγόρασε προηγουμένως.

Jeff Bezos splurges $90M on a THIRD mansion on Florida’s exclusive Indian Creek Island – as tot… https://t.co/ERxKotGLq9 MailOnline

Total spend on the island is now $237 million! https://t.co/oY5Hjlb5OU pic.twitter.com/sdK3Qt0QTU

Jeff Bezos just added another $90 million property to his Indian Creek collection.

Σύμφωνα με στοιχεία τα νεοαποκτηθέντα ακίνητα του δισεκατομμυριούχου άντρα πουλήθηκαν για τελευταία φορά το 1998 για μόλις 2,5 εκατομμύρια δολάρια.

Το Real Deal ανέφερε ότι η έκταση περίπου δύο στρεμμάτων χτίστηκε αρχικά το 1956 και αργότερα επεκτάθηκε το 1986 και για άλλη μια φορά το 2014. Συνολικά, το ακίνητο διαθέτει μια πισίνα, μια αποβάθρα για σκάφη στον κόλπο Biscayne και 10.000 τετραγωνικά μέτρα ζωτικού χώρου.

Is Jeff Bezos taking over Indian Creek Village? 😅

The Amazon founder just bought his third property on the residential island known as Billionaire Bunker, according to @Bloomberg

He now owns 7% of the properties on the island pic.twitter.com/6P3yoCkzFV

— Waivly (@Waivly) April 4, 2024