Στην κορυφαία πεντάδα του ANGT της Euroleague ο Αμπόσι του Ολυμπιακού (pic)

Στο Παρίσι διεξήχθη αυτό το Σαββατοκύριακο το Adidas Next Generation Tournament της Euroleague, με την ομάδα Κ18 του Ολυμπιακού να τερματίζει στην πέμπτη θέση και τον Παναθηναϊκό στην έκτη, μετά τη νίκη των Ερυθρόλευκων νωρίτερα με 85-66.

Μάλιστα, μία μέρα μετά από την ανάδειξή του σε MVP για τη δεύτερη μέρα της διοργάνωσης.

Ο νεαρός γκαρντ/φόργουορντ πραγματοποίησε μεγάλες εμφανίσεις σε τέσσερα ματς έχοντας κατά μέσο όρο 15,2 πόντους (51,9% δίποντο σε 27 προσπάθειες, 31,6% τρίποντο σε 19 προσπάθειες, 65,2% βολές σε 23 προσπάθειες), 6,5 ριμπάουντ (4,8 αμυντικά, 1,8 επιθετικά), 5,5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1,2 μπλοκ, σε 32′ που έμενε στο παρκέ. Μοναδικό του ψεγάδι τα λάθη που είχε 3 μέσο όρο. Μια εξαιρετική εμφάνιση από τον νεαρό άσο του Ολυμπιακού, που δείχνει ότι έχει όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να κάνει μια σπουδαία καριέρα.

Παρέα με τον Αμπόσι στην πεντάδα βρίσκονται οι Καρίμ Λόπεθ της Μπανταλόνα, Φιν Σκοτ της Γκραν Κανάρια, Ασάνε Σανκαρέ της Next Generation Team Paris και Νατάν Σολιμάν της Παρί.

Showing UP in Paris 🤝

These young ballers are all part of the #AdidasNGT All Tournament Team 🔥 pic.twitter.com/vyQeh2Dtqf

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 7, 2024