Παναθηναϊκός: Sold out το παιχνίδι με την Άλμπα (vid)

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για την 34η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague, όπου θα αντιμετωπίσει την Άλμπα Βερολίνου.

Φυσικά δεν θα είναι μόνοι τους σε αυτή την προσπάθεια, αφού οι οπαδοί της ομάδας έδειξαν για ακόμη μία φορά την στήριξή τους, με την Πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει και επίσημα sold out.

The last regular season home Euroleague game has been SOLD OUT, five days before the tip-off! #PAOFans , thank you for your support throughout the season!🙏🏼💚 #WeTheGreens #paobcaktor pic.twitter.com/zp01te1Nk7

Παναθηναϊκός και Μπάγερν Μονάχου κοντραρίστηκαν στη Βαυαρία, με τους Πράσινους να φεύγουν με ένα πολύτιμο διπλό από την έδρα της ομάδας του Πάμπλο Λάσο, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Η Euroleague αποφάσισε να βάλει κάμερες στον Άιζακ Μπόνγκα και τον Νιλς Γκιφάι ώστε να καταγράψει τις κινήσεις των δύο παικτών μέσα στο παρκέ, την ώρα που «μάχονταν» με την ελληνική ομάδα.

Το αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά ήταν εξαιρετικό, με τον κόσμο να παίρνει μια γερή γεύση για το πως βιώνει το παιχνίδι στο υψηλότερο επίπεδο της Ευρώπης ένας μπασκετμπολίστας.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

Want to experience what it feels like to compete at the highest level of European basketball? 👀

Well now you can 🤝 @FCBBasketball stars @isaacbonga and Niels Giffey were equipped with MindFly’s POV Cams in Round 33 🎥

And you can check the footage out NOW! I #MindFlyPOV pic.twitter.com/Mvi40jY49s

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 6, 2024