Τεράστια διαρροή νερού σημειώθηκε σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης την Πέμπτη το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό έγινε στο κτίριο Eighth Avenue κοντά στην 42η οδό.

Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς όπως θα δείτε στα βίντεο η διαρροή είχε μεγάλη ορμή. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η διακοπή της έγινε από το προσωπικό του κτιρίου και αιτία ήταν η συνήθης δοκιμή της πυροσβεστικής αντλίας, υπό την επίβλεψη των Αρχών της πόλης.

Δείτε βίντεο από το περιστατικό:

🚨#BREAKING: Emergency Crews are on the scene to Massive Water Stream Spilling from Manhattan High-Rise building

⁰📌#Manhattan | #NewYork Currently, New York firefighters and emergency crews are on the scene of a high-rise building in Midtown Manhattan, where a massive amount… pic.twitter.com/VC1XqP4cd4 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 4, 2024

Emergency Crews are on the scene to Massive Water Stream Spilling from Manhattan High-Rise building.

New York firefighters and emergency crews are on the scene of a high-rise building in Midtown Manhattan, where a massive amount of water can be seen streaming out of the side. It… pic.twitter.com/1zWGE4ZUkK — The Jewish Voice (@TJVNEWS) April 4, 2024