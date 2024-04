Σοκαρισμένες δηλώνουν οι ΗΠΑ για τη δολοφονία εργαζομένων ΜΚΟ από το Ισραήλ

Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου εξέφρασε «σοκ» χθες Τρίτη για την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το X) η οποία στοίχισε τη ζωή σε επτά εργαζόμενους μη κυβερνητικής οργάνωσης, απαιτώντας να ξεκαθαριστεί το πώς έγινε η συγκεκριμένη αεροπορική επιχείρηση και ν’ αποδοθούν ευθύνες.

«Υποστήκαμε σοκ όταν ενημερωθήκαμε ότι αεροπορικό πλήγμα (σ.σ. του ισραηλινού στρατού) σκότωσε αριθμό πολιτών, εργαζόμενων σε ανθρωπιστική οργάνωση» — τη World Central Kitchen —, είπε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζον Κέρμπι.

The World Central Kitchen gave their location to the Israeli 🇮🇱 army. They displayed their logo on the roofs of their vehicles.

They were targeted to stop aid workers operating in Gaza 🇵🇸

Targeted because famine is an Israeli 🇮🇱weapon of genocide.pic.twitter.com/7rv00Va7hA

— Howard Beckett (@BeckettUnite) April 2, 2024