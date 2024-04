Τι συζήτησαν Γεραπετρίτης – Φιντάν για την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα

Μία ώρα διήρκεσε τελικά η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον τούρκο ομόλογο του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες.

Γεραπετρίτης και Φιντάν επέλεξαν να έχουν μία κατ’ ιδίαν συνάντηση, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν αρκετές φορές, με το επικείμενο ταξίδι του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία προκειμένου να έχει συνάντηση με τον τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Διπλωματικές πηγές ανέφεραν σχετικά με τη συνάντηση ότι «συζητήθηκαν περιφερειακά και διεθνή θέματα, ο οδικός χάρτης της διμερούς συνεργασίας και η προετοιμασία της επικείμενης επίσκεψης του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα τον Μάιο». Χωρίς να αναφέρονται στις λεπτομέρειες της συνάντησης η οποία κράτησε σχεδόν το διπλάσιο χρόνο από ότι είχε προγραμματιστεί.

Αρμόδιες πηγές πάντως δεν απέκλειαν να υπάρξει μία ακόμα συνάντηση Γεραπετρίτη – Φιντάν πριν το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν, χωρίς να προσδιορίζουν χρόνο και χώρο υλοποίησης του.

Υπενθυμίζεται ότι το επόμενο διάστημα ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Κώστας Φραγκογιάννης αναμένεται να μεταβεί στην Τουρκία προκειμένου να έχει συνάντηση με τον ομόλογο του Μπουράκ Ακτσαπάρ, με αντικείμενο τη «θετική ατζέντα». Η πρόοδος των συμφωνιών που υπεγράφησαν, αλλά και νέες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο καθώς Αθήνα και Άγκυρα θέλουν τη σύσφιξη των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών, που συμβάλλουν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης.

