Νέες εξελίξεις στο διαζύγιο Brad Pitt – Αngelina Jolie: Ποιος υποχωρεί, ποιος νικάει και γιατί

Αν δεν ξέρεις τι σημαίνει τοξική σχέση και κυρίως τοξικός/ναρκισσιστικός σύντροφος, τότε μάλλον μπορείς να κοιτάξεις προς τον Brad Pitt. Επιτυχημένος, καταξιωμένος και ταλαντούχος, αλλά κακοποιητικός σύντροφος, εθισμένος στο αλκοόλ και χειριστικός, όπως τον περιέγραψε η πρώην σύζυγός του, Angelina Jolie.

Το τι πραγματικά ισχύει και τι όχι, δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, ωστόσο μπορούμε να δούμε τι έχει η δικαιοσύνη να πει γι’ αυτή την τόσο πολύκροτη υπόθεση. To 2016 το ζευγάρι αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους και όπως η Jolie υποστήριξε, η απόφαση ήρθε μετά από κακοποιητική συμπεριφορά του Pitt προς την ίδια και προς τα παιδιά τους. Η ίδια είχε περιγράψει εκτενώς και το περιστατικό κακοποίησης από τον ηθοποιό, ο οποίος όντας μεθυσμένος της επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά, τόσο στην ίδια όσο και σε ένα από τα παιδιά τους.

In a new court filing by Angelina Jolie, the actress details allegations that Brad Pitt abused her and their children on a plane in 2016.

Jolie says Pitt grabbed her by the head and shook her, choked one child and struck another in the face.

