Δώδεκα πρόσωπα συνελήφθησαν καθώς τα βαρύνουν υποψίες πως ευθύνονται για πυρκαγιές που ρήμαξαν δασικές εκτάσεις στη βόρεια Βενεζουέλα, η οποία πλήττεται από κύμα ζέστης, δήλωσε χθες Παρασκευή ο υπουργός Οικοσοσιαλισμού (σ.σ. Περιβάλλοντος) Χοσουέ Λόρκα, διαβεβαιώνοντας ότι τα μέτωπα έχουν «οριοθετηθεί» (δορυφορική φωτογραφία, επάνω, από NASA Earth Observatory).

#Wildfires continued to rage through the Henry Pittier National Park in #Venezuela on Tuesday. More than 100 SNGR officials were deployed.

(🎥: @joseramonmcy via Spectee)

Visit AP Video Hub / Reuters Connect for more videos.

