Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν άλλα 4 drones των Χούθι

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες Πέμπτη, για δεύτερη ημέρα στη σειρά, δυνάμεις του κατέστρεψαν 4 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, τα οποία είχαν εξαπολυθεί για να πλήξουν αμερικανικό πολεμικό στην Ερυθρά Θάλασσα (στη φωτογραφία αρχείου από το X, επάνω, drone των Χούθι).

Τα drones ήγειραν «άμεση απειλή για εμπορικά σκάφη και πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στην περιοχή», και καταρρίφθηκαν «σε νόμιμη άμυνα», ανέφερε μέσω X, χρησιμοποιώντας πλέον τυποποιημένη ορολογία, το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

«Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε πλοία των ΗΠΑ ή του συνασπισμού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

March 28 Red Sea

Between 6:00 and 10:56 p.m. (Sanaa time) on March 28, and for the second day in a row, United States Central Command successfully engaged and destroyed four unmanned aerial systems (UAS) launched by Iranian backed Houthi terrorists in Yemen. These UAS were aimed… pic.twitter.com/H50Br2wH37

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 28, 2024