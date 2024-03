Ανατροπή δεδομένων με Τσάμπι Άλονσο

Το πιο «καυτό» προπονητικό όνομα της Ευρώπης είναι αναμφισβήτητα ο Τσάμπι Αλόνσο. Ο Ισπανός τεχνικός οδηγεί την Μπάγερν Λεβερκούζεν στην Bundesliga και δεν αποκλείεται να πάει… μέχρι τέλους και να πανηγυρίσει την κατάκτηση του γερμανικού πρωταθλήματος.

Ο Αλόνσο λόγω της απόφασης του Γιούργκεν Κλοπ να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ και με δεδομένο πως θα φύγει και ο Τούχελ από την Μπάγερν Μονάχου, το όνομά του συνδέεται με τις δύο ομάδες. Ωστόσο ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα…

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Αλόνσο αναμένεται να παραμείνει στην ομάδα του μέχρι και τον Ιούνιο του 2025, δηλαδή, και για τη νέα σεζόν, επισημαίνοντας όμως την ύπαρξη της ρήτρας στο συμβόλαιό του.

«Η Λίβερπουλ δεν θα περιμένει άλλο τον Τσάμπι Αλόνσο – καθώς ο Ρούμπεν Αμορίμ είναι πλέον μια επιλογή που ήδη αναφέρεται έντονα εσωτερικά στην ομάδα, αλλά όχι η μόνη.

Η Μπάγερν προετοιμάζεται να περιμένει τον Αλόνσο μέχρι να πάρει μια επίσημη απόφαση αλλά εκείνος αναμένεται να παραμείνει στη Λεβερκούζεν μέχρι το 2025… με ρήτρα αποδέσμευσης».

