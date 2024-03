Ντόμινο εξελίξεων στη Λίβερπουλ που καταλήγει στον… Τσάμπι Αλόνσο

Πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Λίβερπουλ, καθώς πλησιάζει στην επιστροφή του στο «Άνφιλντ» ο Μάικλ Έντουαρντς και όπως όλα δείχνουν θα φέρει μαζί του και τον Ρόμπερτ Χιουζ. Όλα αυτά βέβαια έχουν άμεση σχέση με το θέμα διαδοχής του Γιούργκεν Κλοπ.

Οι δύο πλευρές βρίσκονται μία «ανάσα» από τη συμφωνία και αν αυτό συμβεί, αυτομάτως μοιάζει να πλησιάζει και ο Χιουζ που αποχωρεί το καλοκαίρι από την Μπόρνμουθ και αποτελεί «διακαή» πόθο και της Ρόμα, για τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο Χιουζ θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Τσάμπι Αλόνσο που είναι κοινό μυστικό πως ο Ισπανός τεχνικός είναι ψηλά στη λίστα των υποψήφιων της διοίκησης των «Reds».

Το συγκεκριμένο… ντόμινο εξελίξεων επιβεβαιώνει και ο έγκριτος δημοσιογράφος του «The Athletic», Ντέιβιντ Όρνστιν

🚨 Michael Edwards close to agreeing senior role with FSG, including oversight of Liverpool football ops. If he accepts, Richard Hughes set to join #LFC as sporting director. Not done but talks advancing + resolution expected early next week @TheAthleticFC https://t.co/qt93jAk70d

— David Ornstein (@David_Ornstein) March 8, 2024