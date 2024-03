Το καλάθι του Ναν σε… νεκρό χρόνο που έδωσε το διπλό στον Παναθηναϊκό (vid)

Με buzzer beater του Κέντρικ Ναν ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βίρτους στην Μπολόνια με 81-79 για την 32η αγωνιστική της Euroleague και ουσιαστικά σφράγισε το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Αμερικανός γκαρντ πήρε την τελευταία επίθεση του Τριφυλλιού και με φλότερ μπροστά στον Παγιόλα έδωσε τη νίκη στην ομάδα του Εργκίν Αταμάν, που είναι πλέον το αφεντικό για τη δεύτερη θέση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ.

Μετά το καλάθι του Κέντρικ Ναν οι παίκτες του Παναθηναϊκού έγιναν κουβάρι, με τους Πράσινους να πανηγυρίζουν τη μεγάλη νίκη στην Μπολόνια, που τους δίνει το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ και τους αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες για πρόκριση στο Final 4.

Δείτε το καλάθι:

KENDRICK NUNN RIPS THE W OUT OF VIRTUS BOLOGNA HANDS🤯pic.twitter.com/1M6c0HoUX7

