«Αθλιο το αποτέλεσμα» – Έξαλλοι οι θαυμαστές της Amy Winehouse με τη βιογραφική ταινία «Back to Black»

Στη δημοσιότητα δόθηκε το τρέιλερ της βιογραφικής ταινίας «Back to Black», στην οποία η Marisa Abela υποδύεται την Amy Winehouse. Ωστόσο, το απόσπασμα αυτό ήταν αρκετό για να προκαλέσει οργή στους θαυμαστές της τραγουδίστριας.

Στο απόσπασμα του φιλμ «Back to Black», η πρωταγωνίστρια Marisa Abela υποδύεται την Έιμι Γουάινχαουζ στην αρχή της καριέρας της, ενώ τραγουδάει στο κλαμπ του Λονδίνου Ronnie Scott Jazz Bar.

Οι φανς της αδικοχαμένης Winehouse εξαγριώθηκαν με το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας το από «άθλιο» έως και «προσβλητικό», σύμφωνα με την Daily Mail. Κάποιοι μάλιστα σχολίασαν στα social media ακόμα και ότι πρέπει να γίνουν μηνύσεις εναντίον των δημιουργών της ταινίας».

‘I genuinely believe anyone involved in making this film should be arrested’: Clip of Marisa Abela’s singing in new Amy Winehouse movie Back To Black gets BRUTAL reviews online https://t.co/HMSxq5iRZ1 pic.twitter.com/X9Hmp7DwPb

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 29, 2024