«Μπάχαλο» στη Γαλλία για τον… πετεινό στην φανέλα (pic)

Η νέα φανέλα της Εθνικής Γαλλίας που θα φορεθεί στο Euro 2024, παρουσιάστηκε στο πρόσφατο φιλικό με την Χιλή, με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό.

Τα χρώματα δεν έχουν υποστεί κάποια αλλαγή αλλά αυτό που κάνει εντύπωση και έχει προκαλέσει… ανάμεικτα συναισθήματα, είναι ο τεράστιος πετεινός στο αριστερό μέρος της μπροστινής πλευράς.

Just noticed the size of the badge on the France shirt. Massive cock. 🇫🇷🐓 pic.twitter.com/hFh4lo9ANX

— Kit Crimes ⚽️ (@KitCrimes) March 18, 2024