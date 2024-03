Η αξέχαστη απόκρουση του Μαρτίνες έγινε αναπαράσταση από… ανθρώπινη αλυσίδα (pic)

Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν από τους «ήρωες» της κατάκτησης του Μουντιάλ του 2022 από τους Αργεντινούς.

Εκτός από τις εξαιρετικές εμφανίσεις και τον τρόμο που έσπερνε στα πέναλτι των αντιπάλων του, πραγματοποίησε και μία από τις σπουδαιότερες αποκρούσεις του 21ου αιώνα, στο τετ-α-τετ του Κόλο Μουανί στο τελευταίο λεπτό της παράτασης.

Η απόκρουση αυτή, απ’ ότι φαίνεται, χαράχθηκε ανεξίτηλα στη μνήμη κάποιων μικρών παιδιών στο Ρίο Τερσέρο της Αργεντινής, τα οποία ενώθηκαν για να σχηματίσουν το στιγμιότυπο του Μαρτίνες σε εκείνη την απόκρουση.

Fans in the Argentine town of Río Tercero recreated Emiliano Martínez’s iconic save that helped Argentina win the 2022 World Cup 🥶 pic.twitter.com/Mjv8VjAQGW

— FootballJOE (@FootballJOE) March 27, 2024