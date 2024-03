«Atlanta Magnet Man» αποκαλούν έναν κάτοικο στην πολιτεία Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος χρησιμοποιεί το ποδήλατό του για να μαζέψει μεταλλικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, ο Alex Benigno έχει τοποθετήσει μαγνήτες βαρέος τύπου για να μαζεύει εκατοντάδες κιλά βίδες από τους δρόμους, αφού βαρέθηκε να μετρά… σκασμένα λάστιχα.

Από τότε που ξεκίνησε την ομολογουμένως περίεργη «αποστολή διάσωσης», πριν από περίπου 12 μήνες, ο Benigno έχει ξοδέψει 1.000 δολάρια για μαγνήτες που προσαρμόζονται στο ρυμουλκούμενο ποδήλατο που χρησιμοποιεί. Εκεί έχει εφαρμόσει μια σκούπα για να τον βοηθά να πιάνει τα σκουπίδια του δρόμου.

«Θέλω απλώς να κάνω βόλτες σε όλη την πόλη και να μαζεύω καρφιά και βίδες όπου τα βρίσκω», αναφέρει ο Alex και αναπαράγει η New York Post.

Αρχικά είδε μια μέρα μια τεράστια σακούλα με βίδες στο έδαφος ενός πάρκινγκ. Ώρες αργότερα, η σακούλα παρέμεινε στο σημείο, καθώς κανείς δεν ήρθε για να την μαζέψει. Τότε αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του και δημιούργησε μια σελίδα στο Instagram για να καταγράφει τους σωρούς από αιχμηρά μέταλλα, με τους ακολούθους του να του υποδεικνύουν τα σημεία στην πόλη που τον… χρειάζονται.

«Εδώ είναι μερικά από τα καρφιά, τις βίδες και τους ΄΄φίλους΄΄ τους, που βρήκα να τρομοκρατούν τα ελαστικά μας στην Ατλάντα», έγραψε στη λεζάντα ενός βίντεο που τον δείχνει να πετάει μεταλλικά κομμάτια σε ένα κουτί.

«Μπορώ να κοιμηθώ καλύτερα γνωρίζοντας ότι τουλάχιστον κάποιοι συμπολίτες μου δεν θα χρειαστεί να αλλάξουν τα ελαστικά τους μια από αυτές τις κρύες νύχτες», ανέφερε σε άλλη ανάρτηση.

Ο Benigno έχει μαζέψει πάνω από 200 κιλά σκουπίδια από τον δρόμο -συμπεριλαμβανομένων μιας σφαίρας και ενός γερανού οικοδομών- τα οποία έδωσε πρόσφατα σε έναν τοπικό καλλιτέχνη παλιοσίδερα, όπως δημοσιεύει η Washington Post.

Ο «άνθρωπος – μαγνήτης» ψάχνει τώρα να αγοράσει ένα πρωτότυπο σάρωθρο για ποδηλατόδρομους που θα έχει τη δυνατότητα να μαζέψει και άλλα αντικείμενα όπως γυαλί, χαλίκι «και συντρίμμια που σκάνε τα ελαστικά», τα οποία δεν έλκονται από τον μαγνήτη.

«Αυτό δεν είναι πρόβλημα μόνο στην Ατλάντα – είναι παντού», υπογραμμίζει ο Alex προσθέτοντας: «Όλοι έχουμε γνωρίσει την ταλαιπωρία να βρίσκεις ένα καρφί πάνω στο λάστιχό σου. Με όλα τα προβλήματα στη ζωή μας, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε και με αυτό».

