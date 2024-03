Ο Νικολάι Πατρούσεφ, ο γραμματέας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας και στενός σύμμαχος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία είναι «φυσικά» πίσω από την επίθεση της Παρασκευής σε αίθουσα συναυλιών της Μόσχας, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 139 άνθρωποι.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος SHOT δημοσιοποίησε ένα βίντεο στο οποίο ένας δημοσιογράφος ρωτάει τον Πατρούσεφ «ISIS ή Ουκρανία;», καθώς αυτός ο τελευταίος περνάει από μπροστά του.

«Φυσικά Ουκρανία», απαντά ο Πατρούσεφ.

Nikolai Patrushev, Secretary of Russia’s Security Council and former head of FSB, answering a reporter’s question – “Was it ISIS or Ukraine?” – says:

