Δύο από τους υπόπτους που συνελήφθησαν για τη συμμετοχή τους στην πολύνεκρη επίθεση την Παρασκευή στη Μόσχα είχαν ταξιδέψει ελεύθερα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, από την οποία αναχώρησαν μαζί με αεροπλάνο στις 2 Μαρτίου για να επιστρέψουν στη Ρωσία, όπως είπε στο AFP πηγή των τουρκικών αρχών ασφαλείας.

«Τα δύο άτομα ήταν ελεύθερα να ταξιδέψουν ανεμπόδιστα μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, ελλείψει εντάλματος σύλληψης εις βάρος τους», είπε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εθνικότητα των δύο ατόμων δεν διευκρινίστηκε.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για τον Σαμσιντίν Φαριντούνι, ο οποίος εισήλθε στην Τουρκία στις 20 Φεβρουαρίου και έφυγε για τη Ρωσία στις 2 Μαρτίου από το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης έπειτα από διαμονή σε ξενοδοχείο της μεγαλούπολης, στην περιοχή Φατίχ, σημείωσε η ίδια πηγή.

Η πηγή αυτή διευκρινίζει ότι ο άνδρας έφυγε από το ξενοδοχείο του στις 27 Φεβρουαρίου και ότι δημοσίευσε ένα μήνυμα «οκτώ φορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 23 Φεβρουαρίου από την συνοικία Ακσαράι», που βρίσκεται στην Φατίχ.

Ο άλλος ύποπτος, σύμφωνα με αυτόν τον αξιωματούχο, είναι ο Σαϊντακράμ Ρατζαμπαλιζόντα: φτάνοντας στην Κωνσταντινούπολη στις 5 Ιανουαρίου, κατέλυσε αμέσως σε ένα ξενοδοχείο στην Φατίχ από το οποίο έφυγε στις 21 Ιανουαρίου.

«Στη συνέχεια αναχώρησε για τη Μόσχα στις 2 Μαρτίου με την ίδια πτήση με τον Φαριντούνι», είπε η πηγή ασφαλείας.

«Εκτιμούμε ότι αυτά τα δύο άτομα ριζοσπαστικοποιήθηκαν στη Ρωσία λόγω της σύντομης παραμονής τους στην Τουρκία», τόνισε αυτός ο αξιωματούχος.

Στο μεταξύ, Ρώσοι ερευνητές βρίσκονται σήμερα (26/3) στο Τατζικιστάν για να ανακρίνουν τις οικογένειες των τεσσάρων ανδρών που κατηγορούνται για την φονική επίθεση σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ, επικαλούμενο το Reuters που μίλησε με τρεις πηγές ασφαλείας του Τατζικιστάν.

Οι πηγές, που δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλούν δημοσίως, είπαν ότι οι αξιωματούχοι ασφαλείας του Τατζικιστάν, έφεραν τις οικογένειες στην πρωτεύουσα Ντουσαμπέ από τις πόλεις Βακχντάτ και Γκισάρ και από την περιφέρεια Ρουντάκι.

Ο Τατζίκος πρόεδρος Εμομαλί Ραχμόν επιβλέπει προσωπικώς την έρευνα που διεξάγεται στη χώρα του, σύμφωνα με τις πηγές.

Τη Δευτέρα (25/3), στην πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την επίθεση, ο Ραχμόν χαρακτήρισε την επίθεση «επαίσχυντο και φρικτό συμβάν» και κάλεσε τους Τατζίκους να προστατεύουν τα παιδιά τους από κακές επιρροές.

Τέσσερις άνδρες από το Τατζικιστάν έχουν τεθεί υπό κράτηση κατηγορούμενοι για τρομοκρατία ως ύποπτοι για την επίθεση.

Τρεις ακόμη, επίσης από το Τατζικιστάν, έχουν τεθεί υπό κράτηση ως ύποπτοι για συνέργεια.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε ένα παρακλάδι του Ισλαμικού Κράτους δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα και οπτικό υλικό που όπως υποστηρίζει απεικονίζει όσα διαδραματίστηκαν.

Το βίντεο περιλαμβάνει πολύ σκληρές εικόνες, τόσο με πυροβολισμούς από το αυτόματο, όσο και με επίθεση με μαχαίρι εναντίον ενός πολίτη που ήταν ακόμα εν ζωή.

Στο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 28 δευτερολέπτων το οποίο ήρθε στην κατοχή του in, καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ με στόχο τις μεγαλύτερες δυνατές απώλειες.

Πέρα από τους πυροβολισμούς αδιακρίτως και κατά πάντων, καθώς έχουμε δει το βίντεο στην μη λογοκριμένη μορφή του, ένας εκ των τρομοκρατών παρουσιάζεται να κόβει τον λαιμό ενός από τα θύματα της επίθεσης.

Το βίντεο θεωρείται αυθεντικό, καθότι πέρα από τον χώρο στον οποίο έλαβε χώρα το μακελειό, παρουσιάζει ένα από τα οπλοπολυβόλα μάρκας Καλάσνικοφ, με λαβή στο πάνω μέρος του, που έχει χαρακτηριστικό φωσοφοριζέ χρώμα και υπάρχει στα ντοκουμέντα.

#Russia 🇷🇺: Ministry of Internal Affairs and Federal Security Service (#FSB) recovered weapon and ammo from #ISIS militants in #Crocus City Hall in #Moscow.

Very interestingly a rare early variant (Gen 1) modern AK-12 assault rifle and 5.45x39mm magazines & ammo were seized. pic.twitter.com/7kLeVPsLq4

— War Noir (@war_noir) March 23, 2024