Το σέρβις δεν πρόκειται να ενταχθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όσο δύσκολο κι απαιτητικό κι αν είναι. Έχει πάντως τη δική του διοργάνωση, στην πόλη που θα φιλοξενήσει το καλοκαίρι τους Ολυμπιακούς. Ο ιστορικός αγώνας δρόμου των σερβιτόρων αναβίωσε μετά από 13 χρόνια στο Παρίσι.

200 σερβιτόροι και σερβιτόρες φόρεσαν τα ρούχα της δουλειάς, τοποθέτησαν στον δίσκο τους ένα κρουασάν, ένα φλιτζάνι καφέ και ένα ποτήρι νερό και βγήκαν στον δρόμο.

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να μεταφέρουν με το ένα χέρι το κλασικό γαλλικό πρωινό χωρίς να τους χυθεί σταγόνα νερού, καλύπτοντας απόσταση 2 χιλιομέτρων γύρω από το δημαρχείο του Παρισιού.

Την Κυριακή, για πρώτη φορά εδώ και πάνω από μια δεκαετία, το Παρίσι αναβίωσε μια παράδοση: έναν ετήσιο αγώνα δρόμου για τους σερβιτόρους των καφέ και των εστιατορίων.

Όσο παράξενο κι αν ακούγεται πρόκειται για έναν ιστορικό αγώνα που έγινε για πρώτη φορά το μακρινό 1914, δεν είχε όμως διεξαχθεί από το 2011 λόγω έλλειψης χορηγών. Επέστρεψε εφέτος, με τον Σαμύ Λαμρούς και την Πολίν Βαν Βιμέρς να θριαμβεύουν.

Paris waiters race returned to the French capital race after a 13-year hiatus. Around 200 waiters raced 1.2 miles through the city streets pic.twitter.com/MTa2jKaTxx

