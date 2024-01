Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Το dress code των Γάλλων αθλητών... εμπνευσμένο από τα '90s

Δώδεκα Γάλλοι Ολυμπιονίκες βάδισαν στην πασαρέλα κατά την σημερινή, πρώτη ημέρα της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, προκειμένου να παρουσιάσουν το κιτ που σχεδίασε ο Στεφάν Ασπούλ και θα… φορεθεί από την Ολυμπιακή Ομάδα των «τρικολόρ» στους φετινούς Αγώνες του Παρισιού, του 2024.

Το κιτ, που αποκαλύφθηκε στα κεντρικά γραφεία της Γαλλικής Ολυμπιακής Επιτροπής, περιελάμβανε τη στολή των αθλητών στο Ολυμπιακό Χωριό, η οποία θυμίζει δεκαετία του 1990, καθώς και τα ρούχα προπόνησης και αγώνων που φέρουν την υπογραφή της Coq Sportif.

The founder of streetwear brand Pigalle teamed up with Le Coq Sportif to kit out France’s #Olympic and Paralympic athletes for the Paris 2024 games — overcoming barriers to produce most of the clothes locally. https://t.co/kdLfv1xXNU

— Vogue Business (@voguebusiness) January 16, 2024