Ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα χθες, σκοτώνοντας τουλάχιστον 133 ανθρώπους και τραυματίζοντας πολλούς δεκάδες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ερευνητική Επιτροπή στη Ρωσία, στη φονικότερη επίθεση στη χώρα από την ομηρία στο σχολείο του Μπεσλάν το 2004.

«Ο αριθμός των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στην τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall ανήλθε σε 133. Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Telegram. Νωρίτερα, η δημοσιογράφος της κρατικής τηλεόρασης Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, χωρίς να επικαλείται έγκυρη πηγή, είχε δώσει έναν απολογισμό 143 νεκρών.

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε και τους τέσσερις ενόπλους, σε βάρος των οποίων υπάρχουν υποψίες ότι διέπραξαν το μακελειό και ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν υποσχέθηκε να εντοπίσει και να τιμωρήσει όσους βρίσκονται πίσω από την επίθεση.

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι οι τέσσερις ένοπλοι που φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια της πολύνεκρης επίθεσης είναι όλοι τους υπήκοοι ξένων χωρών.

Οι τέσσερις άνδρες, οπλισμένοι με αυτόματα πυροβόλα όπλα Kalashnikov, έφθασαν στο Crocus City Hall περίπου στις 19.40 τοπική ώρα (20.40 ώρα Ελλάδας) σε ένα μίνιβαν.

Οι άνδρες περπάτησαν ήρεμα προς τους ανιχνευτές μετάλλων στο Crocus City Hall, πυροβολώντας εξ επαφής με τα αυτόματα όπλα τους τρομοκρατημένους πολίτες που έπεσαν ουρλιάζοντας στο έδαφος υπό βροχή σφαιρών.

Τα ρωσικά ΜΜΕ άρχισαν να μεταδίδουν πληροφορίες γύρω στις 20.15 τοπική ώρα για την επίθεση στην αίθουσα συναυλιών στο Κρανσνογκόρσκ, στα βορειοδυτικά περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας.

Οι υπηρεσίες διάσωσης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, ανέφεραν πως οι δράστες «άνοιξαν πυρ εναντίον των μελών της ασφάλειας στην είσοδο της αίθουσας συναυλιών», προτού «αρχίσουν να πυροβολούν εναντίον του πλήθους».

Σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του κρατικού πρακτορείου ειδήσεων Ria Novosti, άτομα με στολές παραλλαγής εισέβαλαν στην αίθουσα προτού ανοίξουν πυρ και εκτοξεύσουν «μία χειροβομβίδα ή μία εμπρηστική βόμβα, που προκάλεσε μια πυρκαγιά».

«Ο κόσμος που βρισκόταν στην αίθουσα έπεσε στο πάτωμα για να προστατευτεί από τα πυρά, για περίπου 15-20 λεπτά, αφότου άρχισαν να βγαίνουν τρέχοντας πανικόβλητοι», ανέφερε η ίδια πηγή.

Οι Ρώσοι ερευνητές περιέγραψαν πώς οι άνδρες άρχισαν να βάζουν φωτιά στο κτίριο. Ορισμένοι αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως έριξαν ενός είδους εύφλεκτο υγρό στα καθίσματα και τις κουρτίνες προτού βάλουν φωτιά.

Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που έφθασε στο σημείο λίγες ώρες μετά την επίθεση είδε τον μαύρο καπνό και τις φλόγες να υψώνονται πάνω από τη στέγη της αίθουσας συναυλιών, η οποία μπορεί να υποδεχθεί έως και 6.000 ανθρώπους. Σύμφωνα με ΜΜΕ, ένα τμήμα της στέγης κατέρρευσε. Η πυρκαγιά στη συνέχεια τέθηκε υπό έλεγχο.

Η ερευνητική επιτροπή της Ρωσίας ανακοίνωσε πως ο απολογισμός των νεκρών ανήλθε σε 133 όμως η Μαργκαρίτα Σιμόνιαν, μια δημοσιογράφος της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης και επικεφαλής του Russia Today έκανε λόγο για 143 νεκρούς.

