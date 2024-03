Διάγγελμα Πούτιν: Οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν προς την Ουκρανία – Οι υπεύθυνοι θα τιμωρηθούν

«Βάρβαρη πράξη τιμωρίας» χαρακτήρισε την επίθεση στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall στη Μόσχα, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διαμηνύοντας πως αυτοί που είναι υπεύθυνοι για αυτήν θα τιμωρηθούν.

🔴 #LIVE: President Vladimir Putin’s address following the terrorist attack in Crocus City Hall https://t.co/d7DmNZnhA9

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) March 23, 2024