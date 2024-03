Το πρόγραμμα για Περιστέρι και Προμηθέα στους «8» του BCL

Το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης στο Basketball Champions League έγινε γνωστό, με τις δύο ελληνικές ομάδες, Περιστέρι και Προμηθέα Πατρών, να μαθαίνουν τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων τους.

Το πρόγραμμα του Περιστερίου:

Game 1: Βόννη – Περιστέρι (3/4, 20:00)

Game 2: Περιστέρι – Βόννη (10/4, 19:30)

Game 3: Βόννη – Περιστέρι (αν χρειαστεί, 16/4, 21:00)

Το πρόγραμμα του Προμηθέα

Game 1: Μάλαγα – Προμηθέας (3/4, 22:00)

Game 2: Προμηθέας – Μάλαγα (9/4, 19:30)

Game 2: Μάλαγα – Προμηθέας (αν χρειαστεί, 17/4, 21:30)

Τα άλλα δύο ζευγάρια είναι: Μούρθια-Λούντβιγκσμπουργκ και Τενερίφη-Τόφας.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, το φετινό Final 4 του Basketball Champions League (26-28/4) θα πραγματοποιηθεί στη Σερβία και συγκεκριμένα στην «Stark Arena» του Βελιγραδίου. Στο γήπεδο δηλαδή όπου δίνουν τους εντός έδρας αγώνες τους στην Ευρωλίγκα ο Ερυθρός Αστέρας αλλά και η Παρτίζαν.

📍 The #BasketballCL 𝐒𝐞𝐚𝐬𝐨𝐧 𝟖 Final Four host is 𝐁𝐞𝐥𝐠𝐫𝐚𝐝𝐞, 𝐒𝐞𝐫𝐛𝐢𝐚! 🇷🇸#RoadtoBelgrade pic.twitter.com/c5H9K5Mkue

