Βεζένκοφ, η επιστροφή – Προπονήθηκε με τους Κινγκς (vid)

Ο Σάσα Βεζένκοφ μετά από πέντε εβδομάδες επέστρεψε στην καθημερινή ρουτίνα των Σακραμέντο Κινγκς.

Όντας εκτός δράσης από τις 11 Φεβρουαρίου, έχοντας πάθει υποτροπή στο διάστρεμμα που είχε υποστεί και ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας, ο Βούλγαρος φόργουορντ, πλέον ετοιμάζεται να επιστρέψει στα παρκέ του ΝΒΑ.

Θυμίοζυμε πως, ο Βεζένκοφ στην πρώτη του σεζόν στην κορυφαία μπασκετική Λίγκα του κόσμου, μετρά 5.6 πόντους, 2.5 ριμπάουντ, με 38% στα τρίποντα, με 13 λεπτά συμμετοχής, ανά παιχνίδι.

Sasha Vezenkov getting some work in after being a full participant at shootaround this morning, which included some individual work with Kings asst. coach Jawad Williams. pic.twitter.com/Zw5US4dzVv

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) March 18, 2024