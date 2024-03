O Πούτιν αποκάλυψε συμφωνία ανταλλαγής του Ναβάλνι με Ρώσο κρατούμενο στη Δύση – «Δυστυχώς συνέβη ό,τι συνέβη»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκέντρωσε το 87,97% των ψήφων στις εκλογές στη Ρωσία και ανανέωσε την προεδρική του θητεία για επιπλέον έξι χρόνια, «κλειδώνοντας» έτσι την πέμπτη θητεία του στο συγκεκριμένο αξίωμα κάτι που τον καθιστά τον μακροβιότερο ηγέτη της χώρας μετά από τον Στάλιν.

Στις πρώτες δηλώσεις μετά τη νίκη του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχαρίστησε τους πολίτες της Ρωσίας που τον στήριξαν, ενώ αναφέρθηκε και σε μία σημαντική αποκάλυψη όσον αφορά τον ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι που πέθανε στη φυλακή τον περασμένο μήνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος χρησιμοποιώντας το όνομά του Ναβάλνι δημοσίως για πρώτη φορά μετά από χρόνια, «αποκάλυψε» ότι είχε συμφωνήσει σε ανταλλαγή κρατουμένων στην οποία περιλαμβανόταν και ο ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι «είναι λυπηρό που πέθανε».

Ο βασικός όρος για την ανταλλαγή ήταν ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δεν θα επέστρεφε στην Ρωσία.

«Λίγες ημέρες πριν πεθάνει ο κ. Ναβάλνι, κάποιοι συνάδελφοι μου είπαν … ότι υπήρχε μια ιδέα να ανταλλάξουμε τον κ. Ναβάλνι με κάποιους ανθρώπους που είναι φυλακισμένοι σε δυτικές χώρες», δήλωσε ο Πούτιν απαντώντας σε ερώτηση του NBC News, χωρίς να γνωστοποιεί τον κρατούμενο τον οποίο αφορούσε η ανταλλαγή.

«Μπορεί να με πιστέψετε, μπορεί και όχι. Το άτομο που μου μίλησε δεν είχε τελειώσει ακόμη την πρότασή του και είπα: ‘Συμφωνώ’. Αλλά δυστυχώς, αυτό που συνέβη είναι αυτό που συνέβη. Έτσι είναι η ζωή», πρόσθεσε.

#WATCH | During his election victory speech, Vladimir Putin mentioned for the first time the late opposition leader Alexei Navalny, expressing sadness over his death and assuring that he approved his swap days before his death in prison. pic.twitter.com/ZBbRAjDtf9

— VOZ (@Voz_US) March 17, 2024