Ο Γενς Στόλτενμπεργκ τόνισε την Κυριακή στο Μπακού, ότι έχει μεγάλη σημασία να καταπολεμηθεί η κλιματική αλλαγή για «λόγους ασφαλείας». Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ αναφέρθηκε στο κλίμα κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν, τον Ιλάμ Αλίεφ, η χώρα του οποίου θα φιλοξενήσει την COP29 τον Νοέμβριο.

Εξαίροντας τον «σημαντικό ρόλο» που διαδραματίζει το Αζερμπαϊτζάν στον εφοδιασμό με αέριο «συμμάχων κλειδιών» του NATO, ο κ. Στόλτενμπεργκ υπογράμμισε πως είναι ανάγκη να «συμφιλιώσουμε την ανάγκη για ενέργεια με το περιβάλλον».

Good to meet @presidentaz in Baku. #Azerbaijan is a long-standing #NATO partner & I look forward to further strengthening the partnership. Peace & stability in the South Caucasus matters to security more broadly; I encourage 🇦🇿 & 🇦🇲 to seize the opportunity for enduring peace. pic.twitter.com/QRnisNWmKn

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) March 17, 2024